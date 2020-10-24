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24 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Üretici çaresiz, ‘süt inekleri’ kesime gidiyor

24 Ekim 2020, Cumartesi 00:14
Çiğ süt üreticisi, 12 yıl aradan sonra yine yoğun olarak süt ineklerini kesiyor.

Yem fiyatının son 11 ayda yaklaşık yüzde 50 oranında artmasına rağmen, çiğ süt fiyatının 11 aydır hiç artmaması üreticiyi çaresiz bıraktı. Üretici zarar ettiği için süt ineklerini kestiriyor. Fakat kesimhaneler 2-3 ay sonrasına gün veriyor. Çiğ süt fiyatının düşük, yem fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde zarar eden üretici süt ineklerini kestirmek zorunda kalıyor. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, kesilen ineklerle birlikte hayvan varlığı azaldığı için ve doğurganlık yok olduğu için hem damızlık hem de kesimlik ve besilik hayvan ithalatı gündeme geliyor. 

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