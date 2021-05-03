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4 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Üretici fiyatları % 35 arttı

03 Mayıs 2021, Pazartesi 12:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 35,17, aylık yüzde 4,34 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 35,17, aylık yüzde 4,34 arttı.TÜİK üretici fiyat endeksini açıkladı. Yİ-ÜFE, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,44 artış gösterdi.

İMALAT SEKTÖRÜNDE ARTIŞ YÜZDE 38,11 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,07, imalatta yüzde 38,11, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,50, su temininde yüzde 28,32 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 42,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 24,97, enerjide yüzde 38,64, sermaye malında yüzde 27,24 artış olarak gerçekleşti. Yıllık en düşük artış; yüzde 4,50 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 8,49 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8,92 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 159,53, ham petrol ve doğal gaz yüzde 109,10, ana metaller yüzde 71,71 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ENFLASYON YÜZDE  17,14 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aylık enflasyon yüzde 1,68 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 17,14’e yükseldi. TÜİK, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. TÜFE’de 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 9,05 ile haberleşme, yüzde 10,21 ile eğitim ve yüzde 11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,31 ile ulaştırma, yüzde 22,27 ile ev eşyası ve yüzde 19,20 ile sağlık oldu.

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