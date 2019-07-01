"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Üretici ile market arasında büyük fark

01 Temmuz 2019, Pazartesi 17:14
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayında markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 4, üreticide 12 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.

Bayraktar, Haziran ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünün sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürünün ise karpuz olduğunu belirtti. Haziran ayında market fiyatlarında kuru fasulye, Antep fıstığı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 60,88 ile karpuzda meydana geldiğini bildiren Bayraktar, “Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 44,71 ile şeftali, yüzde 33,98 ile çilek, yüzde 31,04 ile kiraz, yüzde 18,25 ile patates, yüzde 15,35 ile domates, yüzde 13,89 ile yumurta, yüzde 12,86 ile yeşil fasulye, yüzde 12,20 ile maydanoz, yüzde 11,95 ile marul, yüzde 11 ile kuru soğan, yüzde 10,97 ile kuru üzüm izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 32,51 ile sivri biberde yaşandı. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 24,22 ile elma, yüzde 20,46 ile limon, yüzde17,50 ile kabak, yüzde 17,05 ile fındık takip etti” dedi.  Haziran ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 392,54 ile salatalıkta yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, fiyat farkının domateste yüzde 384,98, karpuzda yüzde 379,17, kuru kayısıda yüzde 345, patlıcanda yüzde 325,75, kuru incirde yüzde 313,84 olduğunu bildirdi. Salatalığın 4,9, domates ve karpuzun 4,8, kuru kayısının 4,5, patlıcanın 4,3, kuru incirin 4,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, “üreticiden markete fiyat salatalıkta 53 kuruştan 2 lira 59 kuruşa, domateste 64 kuruştan 3 lira 10 kuruşa, karpuzda 32 kuruştan 1 lira 53 kuruşa, kuru kayısıda 9 liradan 40 lira 5 kuruşa, patlıcanda 98 kuruştan 4 lira 15 kuruşa, kuru incirde 15 liradan 62 lira 8 kuruşa çıkmaktadır” dedi.

Etiketler: tzob, bayraktar, üretici, market
Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de Müslümanlara yönelik kıyafet ayrımcılığı mahkemeden döndü

    Türkiye, ihracatının 3'te 2'sini deniz yoluyla yaptı

    Mersin'de 'metil alkol' zehirlenmesi: 5 ölü

    Üretici ile market arasında büyük fark

    Asgari ücret faturalara gidiyor

    Sanayi 15 aydır küçülüyor

    İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars: Uranyum stok limiti aşıldı

    Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

    Ergenekon davasında, tüm sanıkların beraatine karar verildi
    📷

    Türkiye'nin gözü kulağı bu tepede

    DSİ vatandaşları uyardı

    Çayeli'nin yaylalarına kar yağdı

    Cezaevlerine Hediye Kitap Kampanyamız Yenilendi!

    Hong Kong'da protestolar devam ediyor

    Araklı'da arama çalışmaları 230 kişilik ekiple yeniden başladı

    Cammu Keşmir'de otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Üst düzey ABD'li yetkililerden tepki çeken bir adım daha

    Adalet ararken terörist ilân ediliyoruz

    İmar barışında ödeme süresi belirli şartlarla uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ders almaya niyetleri yok
    Genel

    Hâkim ve savcılar da güvende hissetmiyor
    M. Said ZEKİ

    Cezaevleri niçin dolup taşıyor?
    Genel

    AYM’de ihsas-ı rey tartışması
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye Seti için yeni kampanya
    Mehmet KARA

    1 Kasım’a benzemedi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İstanbul seçiminin yorumu
    Genel

    Halkın enflasyonu durdurulamıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Medrese-i Yusufiye kitap kampanyamız genişliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.