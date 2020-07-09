Üretici sıkıntıda

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru soğan, patates ve limonda tüketimdeki daralma ve ihracata getirilen kısıtlamanın çiftçileri mağdur ettiğini söyledi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru soğan, patates ve limonda tüketimdeki daralma ve ihracata getirilen kısıtlamanın çiftçileri mağdur ettiğini belirterek, “Kuru soğanın fiyatı 30, patatesin fiyatı 40 kuruşa kadar gerilemiştir. Depoda bekleyen limon fire vermektedir. Çiftçilerimiz üretimden kopma noktasına gelmiştir. Kuru soğan, patates ve limonda ihracata getirilen kısıtlama kaldırılmalıdır” diye konuştu. Bayraktar, dünya genelinde ekonomik ve sosyal sosyal sorunlara neden olan koronavirüs salgınının tarımsal üretimi de olumsuz etkilediğini bildirdi. Bu süreçte kuru soğan, patates ve limon üreticilerinin yaşadığı sorunlara işaret eden Bayraktar, ”Karantina tedbirleri kapsamında lokanta ve otellerin kapalı olması, sonrasında ise bu işletmelerin tam kapasite ile çalışmaması talep daralmasına neden olmuştur. Ürününü satmakta güçlük yaşayan üreticilerimizin bu sorununa bir de ihracatın ön izne bağlı olması eklenince üreticilerimiz zor durumda kalmıştır” dedi.

İHRACATA VERİLEN KISMÎ İZİN YETERLİ OLMAMIŞTIR

Her ne kadar soğan, patateste ve limonda kısmen ihracata izin verilmiş, patateste de 500 dolar gözetim uygulaması kararı getirilmiş olsa da bu kararların yeterli olmadığını ifade eden Bayraktar şöyle devam etti: “İhracat izninin geç açıklanması ve kısıtlı miktarda izin verilmesi pazarın kaybedilmesine de yol açmıştır. Soğan, patates ve limon üreticilerimiz piyasadaki belirsizlik ve düşük fiyat nedeniyle mağdur oldukları gibi piyasada tüccarın yeterli alım yapmaması nedeniyle pazarlama sorunları yaşamaktadırlar. Özellikle Adana, Hatay, Bursa/Karacabey’de yer yer yazlık soğan tarlada kalmıştır. Yenişehir’de ise soğan hasadı yeni Kışlık patates ve soğan ile limonda hasadın yaklaştığına dikkati çeken Bayraktar, “Üreticilerimizin üzerindeki girdi yükü hafifletilmeli, sorunlar kalıcı olarak çözülmelidir. Üretici fiyatları düştüğünde ve pazarlama sorunları yaşandığında müdahale edilmeli, üreticilerimiz mağdur edilmemelidir” dedi.