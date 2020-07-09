"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Üretici sıkıntıda

09 Temmuz 2020, Perşembe
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru soğan, patates ve limonda tüketimdeki daralma ve ihracata getirilen kısıtlamanın çiftçileri mağdur ettiğini söyledi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru soğan, patates ve limonda tüketimdeki daralma ve ihracata getirilen kısıtlamanın çiftçileri mağdur ettiğini belirterek, “Kuru soğanın fiyatı 30, patatesin fiyatı 40 kuruşa kadar gerilemiştir. Depoda bekleyen limon fire vermektedir. Çiftçilerimiz üretimden kopma noktasına gelmiştir. Kuru soğan, patates ve limonda ihracata getirilen kısıtlama kaldırılmalıdır” diye konuştu. Bayraktar, dünya genelinde ekonomik ve sosyal sosyal sorunlara neden olan koronavirüs salgınının tarımsal üretimi de olumsuz etkilediğini bildirdi. Bu süreçte kuru soğan, patates ve limon üreticilerinin yaşadığı sorunlara işaret eden Bayraktar, ”Karantina tedbirleri kapsamında lokanta ve otellerin kapalı olması, sonrasında ise bu işletmelerin tam kapasite ile çalışmaması talep daralmasına neden olmuştur. Ürününü satmakta güçlük yaşayan üreticilerimizin bu sorununa bir de ihracatın ön izne bağlı olması eklenince üreticilerimiz zor durumda kalmıştır” dedi.

İHRACATA VERİLEN KISMÎ İZİN YETERLİ OLMAMIŞTIR

Her ne kadar soğan, patateste ve limonda kısmen ihracata izin verilmiş, patateste de 500 dolar gözetim uygulaması kararı getirilmiş olsa da bu kararların yeterli olmadığını ifade eden Bayraktar şöyle devam etti:  “İhracat izninin geç açıklanması ve kısıtlı miktarda izin verilmesi pazarın kaybedilmesine de yol açmıştır. Soğan, patates ve limon üreticilerimiz piyasadaki belirsizlik ve düşük fiyat nedeniyle mağdur oldukları gibi piyasada tüccarın yeterli alım yapmaması nedeniyle pazarlama sorunları yaşamaktadırlar. Özellikle Adana, Hatay, Bursa/Karacabey’de yer yer yazlık soğan tarlada kalmıştır. Yenişehir’de ise soğan hasadı yeni Kışlık patates ve soğan ile limonda hasadın yaklaştığına dikkati çeken Bayraktar, “Üreticilerimizin üzerindeki girdi yükü hafifletilmeli, sorunlar kalıcı olarak çözülmelidir. Üretici fiyatları düştüğünde ve pazarlama sorunları yaşandığında müdahale edilmeli, üreticilerimiz mağdur edilmemelidir” dedi.

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Malatya - Battalgazi'de deprem

    Hiçbir vaadi tutmadı, iki yılda çöktü

    Üretici sıkıntıda

    Bu neyin tazminatı?

    Çalışanlar ofise dönmek istiyor

    Tatilde hayatı öğrenin

    TÜİK rakamları sizi kurtarmaz

    O baraja ne oldu?

    Galatasaray ilk 2'yi de kaybetti

    Dünyada son 24 saat

    Trabzon'da zor saatler... "Allah'a şükür can kaybımız yok"

    Bakan Koca 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi

    Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Koca'dan önemli açıklamalar

    ABD'de son 24 saatte 977 ölüm daha

    Kilisede Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele toplantısı

    Akşener: CHS ile ekonomi daha da kötüye gitti

    Toplam vaka sayısı 12 milyonu geçti

    TFF yeni sezonun tarihlerini açıkladı

    Evlat Nöbeti 310. gününe girdi: ''Herkes gelsin, evladını istesin"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tükendikçe dayatmak, dayattıkça tükenmek
    Genel

    Hiçbir vaadi tutmadı, iki yılda çöktü
    Genel

    Bu neyin tazminatı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Ayasofya’nın açılması” meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye’yi geriye götüren adımlar
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdullah Yeğin
    Ahmet BATTAL

    Erkeğin soy adı kadın
    Süleyman KÖSMENE

    Bin haysiyetim olsa neye feda ederim?
    Genel

    O baraja ne oldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.