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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Üreticide düştü, markette düşmedi

20 Mayıs 2019, Pazartesi 21:00
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan öncesine göre markette 37 üründen 3’ünde fiyat değişmezken,19’unda fiyat artışı, 15’inde fiyat azalışı, üreticilerde ise 29 üründen 10’unda fiyat değişmezken 8’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat azalışı olduğunu söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan öncesine göre markette 37 üründen 3’ünde fiyat değişmezken 19’unda fiyat artışı, 15’inde fiyat azalışı, üreticilerde ise 29 üründen 10’unda fiyat değişmezken 8’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat düşüşü olduğunu belirtti. 

Fiyatı en fazla artan ürünün üretici ve markette limon, fiyatı en fazla düşen ürünün ise üreticide domates, markette kuru soğan olduğunu ifade eden Bayraktar, markette kuru incir, zeytinyağı ve kuru fasulye fiyatında değişim görülmediğini, fiyat düşüşünün yüzde 53.25 ile en fazla kuru soğanda yaşandığını bildirdi.  Bayraktar, kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 31.91 ile kabak, yüzde 27.48 ile domates, yüzde 23.33 ile sivri biber, yüzde 20.46 ile marul, yüzde 17.63 ile patatesin izlediğine dikkati çekerek, markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 21.62 ile limonda görüldüğünü, bunu yüzde 17.09 ile süt, yüzde 7.30 ile elma, yüzde 6.19 ile ayçiçeği yağı, yüzde 6.15 ile mısır özü yağı, yüzde 5.92 ile patlıcan, yüzde 5.44 ile tavuk eti, yüzde 5.12 ile pirinç, yüzde 4.37 ile yoğurdun takip ettiğini vurguladı.  

‘Arzdaki daralma fiyatları arttırdı’

Bayraktar, fiyatı artan ürünlere bakıldığında, arzın depolardan sağlandığı limonda ürün miktarındaki azalmaya bağlı fiyat artışı yaşandığını ifade etti. Sütte görülen fiyat artışında, Ulusal Süt Konseyi’nin mayıs-aralık dönemini kapsayan yeni tavsiye fiyatını litrede 1 lira 70 kuruştan 2 liraya çıkarmasının etkili olduğuna işaret eden Bayraktar,  “Patlıcanda hasat edilen ürün miktarının azalması fiyat artışına yol açmıştır. Ispanakta da hasadın sonuna gelinmesi etkili oldu. Dana eti ve kuzu etinde maliyetlerde yaşanan artış fiyata yansırken, kuru üzümde ise arzdaki daralma fiyatları artırdı. Üreticide fiyatı düşen ürünlere baktığımızda domates, kabak, sivri biber, salatalık, marul, yeşil soğanda artan hava sıcaklıkları ile hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlar düştü. Kuru soğan ve patateste yazlık ürünlerin hasadının başlaması ile fiyatlar gerilemiştir. Yeni sezonda rekoltenin iyi olacağına dair izlenimler kuru kayısıda fiyat düşüşüne yol açarken, havuçta yaşanan kalite kaybı fiyatlara yansımıştır.”  diye konuştu.

Etiketler: market, ürün, zam, fiyat artışı
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