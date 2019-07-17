Uzman doktorların maaş isyanı

Uzman doktorlar statü farklı sebebiyle yaşanan ücret farkından şikâyetçi.

İsmini vermek istemeyen bir uzman doktor, ‘’Uzman doktorlar olarak ortak bir sıkıntımız var. Toplumun,medya- sosyal medyanın bilmediği. Devlet hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalışan doktorlar için 2 farklı kadro var. Bunlardan 1) 657’ye tabi memur statüsü 2) 4924’e tabi sözleşmeli memur statüsü. Her iki kadro da işleyiş olarak ve sosyal haklar olarak aynı. Ancak maaş olarak çok, ama çok farklı. Şöyleki, 657’li herhangi bir uzman hekim son memur zammı ile birlikte ortalama 4500 tl alırken. Bir başka 4924 (sözleşmeli) uzman hekim 10.500 tl maaş alıyor. Arada 6000 tl gibi bir uçurum var. Hal böyle olunca, bu adaletsizlik ciddî motivasyon bozukluğu, düşük iş verimliliği ve maddî sıkıntıları doğurmakta. Eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı bir durum. Bu derdimizi Sağlık Bakanlığı’na ilettik, ancak bir çözüm elde edemedik. Sesimizi duyurmak adına, sizin yardımcı olabileceğinize inanıyorum.‘’ dedi.