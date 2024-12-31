Vatandaş 2025'ten ümitsiz

Ankara'nın Ulus ilçesinde bulunan hal pazarında vatandaşlar ve esnaf 2024 yılının nasıl geçtiğini ve 2025 yılına ilişkin beklentilerini anlattı.

Orta sınıf yok oldu

Çay-simit hesabı bile asgarî ücrete yetmiyor

Ülke gerçekleri dikkate alınmadı

Ücret asgarî, yoksulluk azamî

'Biz emekliler gömülmemiş ölüleriz'

Bir emekli, 2024 yılında aç ve susuz kaldığını belirterek, "Zor geçti, aç da kaldık, susuz da kaldık. Maaş yetmiyor, kira veriyoruz 10 bin lira. Kan kusturdular, kan..." dedi.

Başka bir emekli vatandaş 2024 yılı için, "Çok sakat geçti. Geçimim simit. 2025 bundan daha kötü olur" dedi. Pazarda alışveriş yapan vatandaş 2024 yılının nasıl geçtiği ile ilgili soruya, "Çok sıkıntılı, hiçbir şey alamıyoruz. Marketlere bakıp geri dönüyoruz. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz" dedi.

2025 yılı beklentileri sorulan vatandaş, "Hiçbir şey beklediğim yok" dedi. Bir emekli 2025 yılına dair temennilerini paylaşarak, "Milletimize hayırlı uğurlu olsun 2025 yılı. Ekonomimiz düzelsin, herkese sağlık versin. Emekli durumumuz hiç iyi değil. Elini vicdanına koysun ve biz emeklilere yüzde 25-30 versin. 2025 yılının daha kötü olacağını düşünüyorum. Şimdiden fiyatlar artmış" ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka