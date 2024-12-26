İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!” ifadesiyle asgarî ücrete tepki gösterirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Arıkan, “Keşke açıklanmasaydı! Ücret asgarî, yoksulluk azamî!” dedi.

Tepkiler çığ gibi - Yeni asgarî ücret kimseyi memnun etmedi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “TÜRK-İŞ’in belirlediği rakamlara göre açlık sınırına denk gelen bir asgarî ücreti, asgarî ücretin ortalama ücret olduğu bir topluma lâyık görmek gerçek anlamıyla zulümdür” diyerek tepkisini dile getirdi.

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