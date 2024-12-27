Çay-simit hesabı bile asgarî ücrete yetmiyor

Yozgat’ta vatandaşlar, 2025 yılı için açıklanan asgari ücreti ‘komedi’ olarak değerlendirdi.

Ülke gerçekleri dikkate alınmadı

Adil Kaya adlı vatandaş, “Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmeden önce meşhur simit-çay hesabı var. Şu an o hesabı yapsak üç öğün simit-çay yese o aile, asgari ücret yine karşılamıyor. Bu kabul edilir bir rakam değil. İnsanlar, herkes tepkili, ne yapacağını bilmiyor. Asgarî ücrete bir çözüm bulunmalı. Bu iktidarın yoksulluğu bitirme gibi bir derdi yok. Yoksulları elinde tutup, onları oy kaynağı gibi görme bir şeyi var” dedi. Ankara’da da vatandaşlar, yeni asgari ücretin yeterli olmadığını belirterek, “Yüzde 80 her şeye zam gelmiş, asgari ücrete yüzde 30. Böyle adaletsizlik olur mu” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Yozgat - Anka