Vatandaş bankalara 10 ayda 282 milyar lira faiz ödedi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi faizlerindeki rekor yükselişe rağmen vatandaşın çaresizlikten bankalara ve finans kuruluşlarına koştuğunu söyledi.

Gürer, 17-24 Kasım haftasında tüketici kredilerinde 13,4 miyar lira, kredi kartı borç bakiyesinde ise 32,3 milyar lira artış olduğunu belirtti. Bankacılık sektörünün bu yılık ilk 10 ayında karlılık oranında rekor üstüne rekor kırdığına dikkat çeken Gürer, “Sektör, yılın ilk 10 aylık döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 oranında artırarak 486 milyar liraya kadar çıkardı” dedi. Gürer, bu dönemde kamu bankalarının net karının yüzde 43,6 artarak 119,3 milyar liraya, yerli ve yabancı sermayeli özel bankaların net karının ise yüzde 45 oranında artarak 366,8 milyar liraya kadar çıktığına işaret etti. Vatandaşların bu yıl ocak-ekim döneminde bireysel krediler ve kredi kartı borç bakiyeleri için bankacılık sektörüne 282,1 milyar lira faiz ödendiğini vurgulayan Gürer, “Bankalara ödenen faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,1 oranında artış kaydetti. Hem borç bakiyelerindeki artış hem de faiz oranlarının yükselmesi vatandaşların faiz yükünü artırıyor. Vatandaşlar giderek gelirinin daha büyük bir kısmını faize ayırmak zorunda kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yalova - Recep Bozdağ