Vatandaş da esnaf da zorlanıyor

Niğde’de kasaplık yapan Kemal Dalmış, et fiyatlarının zamlanmasının ardından vatandaşla yaşadıklarını anlattı.

“Vatandaş zorlanıyor. Fiyatlarda bariz bir yükselme var. Bayramdan sonra yüzde 10, yüzde 15 bandında tekrar bir yükselme oldu. Zaten bu sene sürekli fiyatlar yükseliyor yerinde sabit değil. Vatandaş açısından da zor, bizim açımızdan da zor. Allah yardımcımız olsun hem vatandaşın hem bizim.Önceden kiloyla satıyorduk vatandaş geliyordu. Özellikle köylü kısmı 4-5 kilogram et verdiğimiz insanlar çok oluyordu. Yaklaşık 15-20 kişi 10-20 lira fiyatlarında kıyma alabiliyorlar, bir şey de diyemiyoruz ne olursa veriyoruz tabi” dedi.

Niğde - Anka