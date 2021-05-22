Vatandaşa 21,6 milyarlık ek vergi yükü

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV’ye yapılan zammı değerlendiren Milletvekili Mehmet Güzelmansur, bu zammın vatandaşa yıllık 21,6 milyar ek vergi yükü getireceğini söyledi.

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV’ye yapılan zammı değerlendiren CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Bu zamla iktidar vergi tahsilat kolaycılığına kaçmıştır. Bu zamla iktidar bir kez daha vatandaşın cebine göz dikmiştir. Bu zamla vatandaş akaryakıta günlük 59.337.934 TL, aylık 1.780.138.020 TL, yıllık 21.658.345.910 TL fazladan ÖTV ödeyecek” dedi.

HOLDİNGLERE VERGİ AFFI, VATANDAŞA VERGİ ZAMMI

Vergi politikalarının tamamen yanlış ve adaletsiz olduğuna vurgu yapan Mehmet Güzelmansur şunları söyledi: “İktidar bazı imtiyazlılara vergi affı, vergi istisnası getiriyor. Kamu gelirlerinde yarattığı açığı da vatandaşın tüketmek zorunda olduğu ürünlere vergi zammıyla kapatmaya çalışıyor. Bu ne âdil, ne sürdürülebilir ne de akılcıdır. Çünkü kolaycılığa kaçarak yaşamsal ürünlere vergi zammı yapmak enflasyon yaratır. Faizi yükseltir. Yüksek faizden şikâyet eden bu iktidar değil mi, öyleyse neden faizi yükseltecek kararlara imza atıyor? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Bu zamlar derhal geri alınmalıdır. Gözünü, elini vatandaşın cebinden çekmelidir.”