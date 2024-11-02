Vatandaşın gündemi: Düşük asgari ücret, borçlar ve zamlar

Türkiye, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in örgüt iddiasıyla tutuklanmasını tartışırken vatandaşın ana gündemi olan yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik sıkıntılar arka planda varlığını koruyor.

Emekli de memur da asgari ücretli de zam bekliyor. Bir yandan elektrik ve doğal gaz faturaları diğer yandan kredi kartı borçları katlanıyor. Artan hayat pahalılığı vatandaşı ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarına yönlendirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na göre 25 Ekim itibariyle tüketici kredileri ve kredi kartı borçları 3,5 trilyon lirayı geçti. Vatandaşın 1,8 trilyonluk tüketici kredisi borcunun 1,3 trilyonunu ihtiyaç kredileri oluşturuyor.

KADEMELİ FİYATLAMA GELECEK

Kredi kartı borçları tek başına 1,6 trilyon lira. Gelecek yıl elektrik ve doğal gaz faturalarına kademeli fiyatlama gelecek. Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu, yeni fiyatlandırmanın vatandaşa zam olarak yansıyacağına işaret ediyor ve tarife değişikliğinin, zammı makul göstermek için kullanıldığını savunuyor. DW Türkçe’nin haberine göre kira artışlarında iki yıl boyunca uygulanan yüzde 25’lik sınırının 1 Temmuz itibarıyla sona ermesi de fahiş kira zamlarını beraberinde getirdi. TÜİK’e göre konut grubunda enflasyon eylül ayında yüzde 88 arttı. Ekim ayına ait enflasyon rakamları ise pazartesi açıklanacak.

Haber Merkezi

