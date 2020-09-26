Vergi affında kritik süreç

Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakcı, salgın sebebiyle bozulan piyasa şartları kapsamında borç yapılandırması İle birlikte muhtemel bir vergi/sicil affı konusunun da kritik önemde olduğunu söyledi.

CSK Malî Müşavirlik Kurucusu ve Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakcı, salgın sebebiyle bozulan piyasa şartları kapsamında borç yapılandırması ile birlikte muhtemel bir vergi/sicil affı konusunun da hem vergi tahsilat oranı hem de mükellefler için kritik önem arz ettiğini söyledi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırması ve muhtemel bir vergi affı hükümlerini ihtiva eden yasal düzenlemeler gündemin üst sırasındaki yerini koruyor. Konuyla ilgili ilk resmî açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Selçuk, “Ekim sonundaki rakamlara bakarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte karar vereceğiz.” dedi. Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakcı, pandemi sürecinde bozulan piyasa şartları sebebiyle ödenemeyen veya ertelenen vergi ve sosyal güvenlik prim borçları ve mevcut faaliyetlerin mükellef beyanlarına yansımasından oluşan tahakkuk kayıpları sebebi ile beklenen borç yapılandırması, matrah arttırımı ve muhtemel vergi affı hükümlerini içeren yasal düzenlemeler için gözlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışında olduğunu söyledi.

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

SERKAN Kumdakcı konuyla ilgili değer- lendirmesinde, “Mükellefler açısından bozulan piyasa şartlarında ödenmeyen vergi ve SGK primlerinin daha rahat bir şekilde yapılandırılarak ödenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı açısında Tahakkuk /Tahsilat oranının bazı illerde yüzde 2’lere kadar düştüğü bir dönemde vergi tahsilat hızını biraz olsa arttırmak adına bu şekilde bir düzenlemeye gidilmesi temelde bir ihtiyaç gibi yorumlanıyor. Temmuz ayında Milliyetçi Hareket Partisi grubu tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a olası bir vergi affı düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı konusunda sorulan soru konuyla ilgili kamuoyunda bir heyecan oluşturmuş, Sayın Bakan da konuyu Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) işaret ederek cevaplamıştı. Yeni meclis döneminde ödenemeyen banka kredileri ve diğer cari borçlar dolayısıyla bozulan şirket ve mükellef sicilleri neticesinde sicil affının da gündeme alınacağına dair genel bir kamuoyu oluşmuş durumda. Vergi ve sicil affı ile ilgili ülke tarihimizdeki en uygun şartların oluştuğu konu ile ilgili gözler Meclis açılışında” ifadelerini kullandı.

HABER: RECEP BOZDAĞ