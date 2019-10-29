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29 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

'Volkswagen yatırımı için Slovakya'da devrede'

29 Ekim 2019, Salı 14:11
Türkiye'ye yapacağı yatırımın resmi açıklamasını kısa bir süre önce erteleyen Volkswagen (VW) hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Suriye operasyonu sonrası Türkiye’ye fabrika yatırımı kararını durdurduğu konuşulan Alman otomotiv şirketi Volkswagen’in (VW) yeni adres olarak Slovakya’yı düşündüğü iddia edildi.

Alman otomotiv basınından Automobilwoche‘de yer alan bir haberde, Türkiye’de üretilmesi beklenen Passat için VW’nin Slovakya’yı radarına aldığı öne sürüldü.

Şirket kaynaklarına dayandırılan habere göre, Türkiye’de üretilmesi beklenen modellerin başında gelen Passat’ın, hali hazırda VW Touareg, Audi Q7, Seat Mii ve Skoda Citigo’nun da üretildiği Bratislava fabrikasında üretilmesi gündeme alınmış durumda.

Haberde, Passat’ın üretimini Slovakya’ya kaydıracak VW’nin, Skoda Karoq’un üretimini ise Türkiye’de gerçekleştireceği kaydediliyor. Habere göre, VW Yönetim Kurulu’nun bu hafta içi toplanarak yeni kuracağı fabrikası için nihai kararını açıklaması bekleniyor.

VW’nin Passat ile platfrom kardeşi Skoda Superb’i, yatırım tutarı 1.4 milyar dolar olarak açıklanan yeni fabrikasında üretmesi bekleniyor.

Etiketler: Volkswagen, Slovakya, yatırım
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