Yabancılar gözünü konutlara dikti

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2017 yılında kabul edilen kanunla birlikte yabancı ülke vatandaşlarının o dönem için 1 milyon dolar, 2018 yılı itibariyle de 250 bin dolar değerinde konut almaları durumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabildiklerini ve bu süreçte yabancıların ülkemizde edindikleri konut sayısının eş zamanlı olarak arttığına dikkat çekti.

MEHMET KARA - ANKARA Gürer, “Ülkemizde 2018 ve 2023 yılının ilk 3 çeyreği arasında yıllık ortalama iskan belgesi verilen her 13 daireye karşılık olarak 1 daire yabancılar tarafından satın alınmaktadır” dedi Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmeleri için satın almaları gereken konutun değeri 1 milyon dolardan 2018 yılında 250 bin dolara indirildiğini, bu dönemden sonra yabancılar tarafından alınan konut sayılarında artışın hızlandığını söyleyen Gürer, “2022 itibariyle bu tutar 400 bin dolara çıkarıldı. Yabancılara; 2017 yılında 22 bin 234, 2018 yılında 39 bin 663, 2019 yılında 45 bin 483, 2020 yılında 40 bin 812, 2021 yılında 58 bin 576, 2022 yılında 67 bin 490 ve 2023 yılında 35 bin 5 konut olmak üzere toplam 309 bin 263 konut satışı yapılmıştır. Yabancı vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmeleri için almaları gerekli olan konut için şart koşulan tutarın düşürülmesiyle yabancılara satılan konut sayıları hızlı bir şekilde artmıştır” dedi.

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