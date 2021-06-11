Yavaş’tan esnafa yeni destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan çeşitli meslek grubu çalışanları ile esnafa olan desteğini sürdürüyor.

Daha önce yaptığı çağrılarla lokanta ve kafe esnafına sipariş desteğinde bulunan Yavaş, şimdi de ‘Lezzet Ankara’ ile esnafa yönelik yeni bir destek projesini hayata geçiriyor. Komisyonsuz yeni bir yemek sipariş portalını aktifleştireceklerini açıklayan Başkan Yavaş, “Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var” dedi. İşletmelerini ‘Lezzet Ankara’ya kaydetmek isteyen esnaf, https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur adresinden kayıt kılavuzuna ulaşırken, https://lezzetankara.com/restorankaydi adresinden ise iş yeri kaydını oluşturabilecek.

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