Yeni Ağa elektrik şirketleri

CHP’li Mahmut Tanal, Güneydoğu’da 6 ilde çiftçinin mazot ve gübre desteği parasına özel elektrik dağıtım şirketince el konulmasını ağalık sistemine benzetti.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, GAP kapsamındaki Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır’da devlet tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin, çiftçilerin tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borçları bulunduğu gerekçesiyle 6 ile hizmet veren elektrik dağıtım şirketine aktarıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

DEVLET ELİYLE YENİ AĞALIK SİSTEMİ

Tanal, Memleketi Şanlıurfa’yla birlikte 6 ilde çiftçilere “müjde” olarak duyurulan gübre ve mazot desteğinin doğrudan elektrik dağıtım şirketinin kasasına girmesini ağalık sistemine benzeterek, “Güneydoğu köylüsü, çiftçisi olarak ağalık sisteminden çok çektik. Ancak üzülerek görüyoruz ki, ağalık sistemi kalkmamış, sadece kılıf, şekil değiştirmiş. Özel elektrik dağıtım şirketleri, çiftçilerin hesaplarına yatan mazot ve gübre parasına bile elektrik borcuna karşılık istediği gibi el koyabiliyor.” dedi.