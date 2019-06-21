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Yenilenebilir enerjiye yatırımlar arttı

21 Haziran 2019, Cuma 20:58
Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları artırdı.

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımların artmasına yardımcı oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla, dünyada yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi, önceki yıla göre yüzde 8 artarak, 2 bin 378 gigavata yükseldi.

21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politika Ağı'nın (REN 21) "Küresel Durum Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl dünya genelinde yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar 289 milyar dolara ulaştı. Bu sektördeki toplam istihdam da yaklaşık 11 milyonu buldu.

Bu dönemde, yenilenebilir enerji kurulu kapasitesine 181 gigavat ilave güç eklendi. Temiz kaynak kullanımının artmasıyla yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı da yüzde 26'ya ulaştı.

Sektörel anlamda karbon salınımında en büyük pay enerji sektörüyle endüstriyel aktivitelerden kaynaklanıyor. Küresel karbon salınımında enerji sektörü yaklaşık yüzde 26 ile ön sırada yer alırken, endüstriyel faaliyetlerin oranı yüzde 20, ormancılık yüzde 17, ulaşım sektörü yüzde 14, tarım aktiviteleri ise yüzde 13 paya sahip.

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımların artmasına yardımcı oldu. Böylece dünyada yenilenebilir enerji üretim kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8 yükselerek, 2 bin 378 gigavata ulaştı.

Ulaşımda temiz enerji

Rapora göre, yenilenebilir enerji politikalarının uygulandığı ulaşım alanlarının başında karayolu ulaşımı geliyor. Karayolu ulaşım araçlarında, akaryakıt kullanımında fosil kaynaklar yerine temiz ve biyo yakıtların yanı sıra elektriğin kullanımının da her geçen yıl arttığı belirtiliyor.

Karbonsuz trafik üzerine çalışmalar özellikle Avrupa, ABD ve Kanada'da artarken, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının tren, denizcilik ve havacılıkta da kullanımı yaygınlaşıyor.

Yıl sonu itibarıyla 70 ülkede ulaşımda temiz kaynaklar politikalarının uygulandığı belirtilen raporda, elektrikli araçların yaygınlaşması için ülkelerin hem kullanıcılara hem de elektrikli araç üreticilerine enerji politikalarında desteklerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Dünya Yenilenebilir Enerji Günü

Yenilenebilir Enerji Günü, bu yıl ilk kez Global 100 % Renewable Energy Platformu öncülüğünde, Yenilenebilir Enerji Elçisi şarkıcı Ruslana ve FridaysForFuture desteğiyle 22 Haziran tarihinde kutlanacak.

Bugünün, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması gerekliliği, dünyada yenilenebilir enerji kullanan ülkelerin başarıları ve temiz enerjinin faydalarına dikkati çekmek için bu yıldan itibaren her yıl aynı tarihte kutlanması hedefleniyor.

AA

Etiketler: dünya, enerji, tüketim, karbon
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