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18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6,43’e çıktı

17 Mayıs 2019, Cuma 23:51
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı.

Ankete göre, yıl sonu Tüketici Fiyatları İndeksi (TÜFE) beklentisi % 16.23’ten % 16.68’e, yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 6,2030’dan 6.431’e yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,68 TL olarak gerçekleşti. TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2019 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı. Ankete göre, bir önceki anket döneminde yüzde 1,12 olan Mayıs ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,48’e yükseldi. Haziran ve Temmuz ayları TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,10 ve yüzde 0,96 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 16,23’ten Mayısta yüzde 16,68’e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 15,38’ten yüzde 15,48’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,06’dan yüzde 12,34’e yükseldi.

 

Büyüme beklentisi geriledi

Gayri Safi Yerli Hasıla 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 0,6’dan yüzde 0,3’e geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,8’e düştü. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24’ten yüzde 25,36’ya, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 23,92’den yüzde 25,39’a çıktı. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 19,83 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler: dolar, türk lirası
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