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12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'Yıl sonunda pozitif büyüme bekliyoruz'

12 Eylül 2019, Perşembe 19:33
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik endekslerin enflasyonun eylülde tek haneli rakamlara düşeceğini net bir şekilde gösterdiğini söyledi. Bakan Albayrak ayrıca 2019 yılı sonunda pozitif büyüme beklediğini duyurdu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde söz alan Bakan Albayrak, "Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz. Enflasyonda endeksler, eylül ayında hem TÜFE, hem de ÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı net bir şekilde gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Geçen yıl Ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık" ifadesini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı, "Yeni ekonomi programının bir yılını geride bıraktık farklı senaryolara rağmen başarılı şekilde uyguladık. Tarihin en büyük küresel ataklarını yaşadığımız son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Temmuz ayında belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük cari fazlasını göreceğiz"

Yıl sonuna kadar ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'lerin üzerinde olacağını söyleyen Bakan Albayrak, "Temmuz ayı rakamlarında, 12 aylık cari dengede Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük cari fazla rakamını göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz düşürme kararına ilişkin ise "Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz." şeklinde yorum yaptı.

Euronews Türkçe

Etiketler: pozitif büyüme, yıl sonu, Berat Albayrak
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