Yoksulluk sınırı 7 bin 942 TL

Türk-İş, Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 438, yoksulluk sınırını ise 7 bin 942 lira olarak hesapladı.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, küresel salgının başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere bütün toplumu olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, alınan tedbirlerle sağlık alanında koruyucu politikaların uygulandığı, ekonomik ve sosyal alanda özellikle işsizlik ve düşük gelir veya gelirsizliğin, en önemli sorun olduğu ifade edildi. Türk-İş’in Mayıs ayı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasına yer verilen açıklamada, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) bu ay 2 bin 438 lira 24 kuruş olduğu kaydedildi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 942 lira 17 kuruş olduğu aktarılan açıklamada, bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti”nin aylık 2 bin 961 lira 13 kuruş olarak hesaplandığı belirtildi. AA

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