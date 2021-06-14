Yolcu garantisi hızlı trende de tutmadı

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 2020 yılı için verilen 5 milyon yolcu garantisi tutturulamadı.

Sayı 740 binde kaldığı için Hazine’nin yüklenici Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 7.5 milyon dolar ödeyeceği belirtildi. Yap-işlet-devret modelli bu projelerde işletici firmalara günlük veya yıllık olmak üzere araç geçişi, yolcu, hasta sayısı gibi garantiler veriliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor. 29 Ekim 2016’da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda yolcu garantileri nedeniyle üç yılda devletin kasasından 13 milyon 852 bin 545 dolar çıktı. Tren garında yıllık yolcu garantisinin tutmaması halinde şirkete her yolcu için 1.5 dolar ödeniyor. Garantinin tutması durumunda ise her yolcu için ödeme 50 cent oluyor.

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