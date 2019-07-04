‘Yumurta üreticisini görmezden gelmeyin’

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Irak Hükümetinin getirdiği ithalat yasağının Türkiye’de yumurta üreticilerini çıkmaza sürüklediğini, her geçen gün düşen yumurta fiyatlarının birçok firmanın iflâs etmesine sebep olduğunu duymaktayız” dedi.

Uluslar arası ticarete aykırı olan bu durumun, yumurta sektörü, Irak hükümetinin Mayıs ayından bu yana yumurta ithalatını durdurması ile çok ciddî bir ekonomik krizin içerisine giren üretici zarar ettiğini ve yem fiyatlarından dolayı beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyen Koncuk, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını için Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “Bakanlık olarak, iflâsların önüne geçebilmek amacı ve yumurta fiyatları normale dönene kadar, üreticilerin kredi borçlarının ve sigorta primlerinin ertelenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından, yumurta üreticilerine vadeli mısır ve buğday temin edilmesi ve üreticinin zararını karşılayacak telafi ödemesini hibe gibi üreticinin sorunlarını çözmek için bir çalışmanız var mıdır? Sorularını yöneltti.

Recep Gören - Ankara