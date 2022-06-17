Zamlarla baş edemez olduk, işin içinden çıkamıyoruz

Osmaniye’de fırıncılar, sürekli artan maliyetler karşısında, ekmeğe zam yapılmasını istedi. Kadirli Fırıncılar Derneği Başkanı Kadir Traş ise, “Un fiyatı iki katına çıktı. Maya, kabuk, yakıt, elektrik ile baş edemez olduk” ifadelerini kullandı.

Fırınlar kapanıyor

Osmaniye’de fırıncılar, sürekli artan maliyetler karşısında, ekmeğe zam yapılmasını istedi.

Artan maliyetlerden dolayı fırıncı esnafı kepenk kapatma noktasına geldi. Kadirli ilçesinde fırıncı esnafı 3 liraya satılan 210 gram ekmeğe zam yapılmasını istiyor.

“İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ”

Fırıncı esnafı Halis Kara, “Malumunuz son zamanlarda fahiş fiyat artışlarından dolayı biz işletmelerimizi yönetmekte zorluk çekiyoruz. İşin içinden çıkamaz hale geldi fırın esnafı. Aldığımız un olsun, odun olsun, yakıtlar olsun işte mayasıdır her şeye inanılmaz derecede zam gelmeye başladı. Bunun biz önüne geçemiyoruz. Biz ekmek fiyat konusunda devlet denetiminde olduğumuz için kendi isteğimize göre fiyat artışı da yapamıyoruz. Her bir fırıncının yanında bir sürü çalışanı var, ailesi var, çalışanların ailesi var. Biz hem kendi iş yerimizi ilerletmek hem de çalışanlarımızın işine devam etmesi için bu ekmek fiyatlarında artış talep ediyoruz çünkü gerçekten biz bu işin içinden çıkamaz hale geldik” dedi.

“BİRÇOK FIRINCI KAPATTI”

Kadirli Fırıncılar Derneği Başkanı Kadir Traş, “Ekmek fiyatlarından dolayı bazı sıkıntılarımız var girdi fiyatları çok yükseldi, baş edemez olduk. İşçilerimize para veremiyoruz. Un fiyatı iki katına çıktı. Maya, kabuk, yakıt, elektrik baş edemez olduk. Biz şu anda 58 fırındık bugüne kadar şu anda 30 dolaylarına düştük ekmek fırın işleten kişiler olarak, daha da kötüye gidiyor işler. Bunun için bize biraz destek verin, halkımızda bize destek versin” diye konuştu.

Osmaniye - anka