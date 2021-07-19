Kurban Bayramı arefesinde, Ankaralı besiciler, kurbanlıklarını satamadığından dert yandı.

Mühye köyünden genç bir besici, “Bu seneki maliyetler çok yüksek, zararla satış yapıyoruz. Geçen sene 14-15 bin liraya satılan danalar bu sene 17 bin lira. Maliyet yüksek, kar düştü. Et para etmiyor. Bize sadece rezilliği kaldı. Kestirdiğimiz kadar kestireceğiz. Ondan sonra da bırakacağız bu işi” dedi. Bir diğer besici ise, “Kurbanlıklarımızı satamadık. Daha 25 tane hayvanım duruyor. Yem 165 lira. Geçen sene 80 liraydı. Vatandaşa kurban parası veriyorum diye kandırıyor. Zengine veriyor. Zenginin hükümeti" dedi.

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