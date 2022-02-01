Zorunlu emeklilik derhal düzeltilmeli

ZORUNLU EMEKLİLİK UYGULAMASININ YÜZ BİNLERCE KAMU İŞÇİSİNİN MAĞDURİYETİNE SEBEP OLDUĞU BİLDİRİLDİ.

696 Sayılı KHK ile kadroya geçen sürekli kamu işçilerine getirilen zorunlu emeklilik uygulaması yüzbinlerce işçinin mağduriyetine sebep olmaya devam ettiğini söyleyen Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, “Bu uygulama hükümetin emeklilik uygulamalarına ters bir şekilde işletiliyor. EYT sorunu gündemde ve çözüm yolları aranırken, sürekli kamu işçisini zorunlu emekliye sevk etmenin bir izahı yoktur” dedi.

696 Sayılı KHK’nın ürettiği pek çok sorunun yanı sıra zorunlu emeklilik uygulamasının yüz binlerce kamu işçisinin mağduriyetine sebep olduğunu ve olmaya da devam ettiğini söyleyen Sert, “Erken yaşta pirim gün sayısını dolduran bu işçilerin zorunlu olarak emekliye sevk edilmeleri, diğer çalışan gruplar arasında büyük bir eşitsizliğe neden oluyor, çalışma barışını da bozuyor. Memur 65 yaşına kadar çalışabiliyor. Eski işçiye, İŞ-KUR üzerinden gelen işçilere zorunlu emeklilik diye bir uygulama yapılmıyor ama 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçiler genç yaşlarında zorunlu olarak emekli ediliyor” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi