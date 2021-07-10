Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr
CERBEZE
Cerbeze büyük zalim söyler hep batıl sözler.
Müteferrik işlerde hep kusurları gözler.
Aldanır ve aldatır batıl yolları izler.
Bir seyyie kusurla çok hasenatı gizler.
Hakikaten cerbeze makine-i garaib.
Aklın ifrat halidir bir âlet-i acaib.
Daima seyyiatı gösterir cazib.
Kendini haklı görüp kişiyi eder tazib.
Cerbeze yapan kişi fitne tohumu eker.
Hasenatın üstüne siyah bir perde çeker.
Her şeyi o perdeyle daim temaşa eder.
Cerbeze bir hâkimdir seyyiatla hükmeder.
Cerbezenin nameşrû veledi propaganda.
Bu yalancı silâhtır kullanmayın hiç ama.
Buna mukabeleyse sarıl sıdka ve hakka.
Bir tane sıdk kafidir harman kadar yalana.
En büyük hile ise hileyi terk etmektir.
Cerbezeyle hizmetse hep hakkı gizlemektir.
Hizmet sandığın şeyse gerçekten hezimettir.
İfrat tefritten uzak yaparsan bu hizmettir.
Cerbeze batıl yoldur hizmet edilmez böyle
Hiç haktan ayrılmadan daima hakkı söyle
Hizmet yapılmaz elbet mübalağalar ile
Allah rızası için hakkı getirin dile.
Mehmet Kovancı
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Risale-i Nur
Medeniyeti hazıra delik deşik
Mü’minin yarasına vermez ışık
Dünyaya müptelâ, mala aşık
Bu derdin çaresi Risale-i Nur
Hâlâ mevcud hukukta sancı
Adalet-i İlâhî hürriyet inancı
Hürriyet medeniyetin baş tacı
Bu derdin çaresi Risale-i Nur
İslâm medeniyeti gözönünde
Müsbetin yolu hak yönünde
Toplumun ahı, gelir derinde
Bu derdin çaresi Risale-i Nur
Mutlak istibdata, hürriyet dedi
Hürriyetten uzak; yıkmak derdi
Zulmü, hürriyetin önüne serdi
Bu derdin çaresi Risale-i Nur
Risale-i Nur’da aldı müjdeyi,
Meşveret ağacı verdi meyveyi
Müsbet hareketle buldu çareyi
Bu derdin çaresi Risale-i Nur
Sizin hizmetiniz tebrike şayan
Nur mesleğinde yoktur isyan
Nur’un Müellifi Bediüzzaman
İmdada gönderildi Risale-i Nur
Tevfik Boz