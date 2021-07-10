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10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Elif Şiir Sayfası

10 Temmuz 2021, Cumartesi
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

CERBEZE

Cerbeze büyük zalim söyler hep batıl sözler.

Müteferrik işlerde hep kusurları gözler.

Aldanır ve aldatır batıl yolları izler.

Bir seyyie kusurla çok hasenatı gizler.

 

Hakikaten cerbeze makine-i garaib.

Aklın ifrat halidir bir âlet-i acaib.

Daima seyyiatı gösterir cazib.

Kendini haklı görüp kişiyi eder tazib.

 

Cerbeze yapan kişi fitne tohumu eker.

Hasenatın üstüne siyah bir perde çeker.

Her şeyi o perdeyle daim temaşa eder.

Cerbeze bir hâkimdir seyyiatla hükmeder.

 

Cerbezenin nameşrû veledi propaganda.

Bu yalancı silâhtır kullanmayın hiç ama.

Buna mukabeleyse sarıl sıdka ve hakka.

Bir tane sıdk kafidir harman kadar yalana.

 

En büyük hile ise hileyi terk etmektir.

Cerbezeyle hizmetse hep hakkı gizlemektir.

Hizmet sandığın şeyse gerçekten hezimettir.

İfrat tefritten uzak yaparsan bu hizmettir.

 

Cerbeze batıl yoldur hizmet edilmez böyle

Hiç haktan ayrılmadan daima hakkı söyle

Hizmet yapılmaz elbet mübalağalar ile

Allah rızası için hakkı getirin dile.

Mehmet Kovancı

***

Risale-i Nur

Medeniyeti hazıra delik deşik

Mü’minin yarasına vermez ışık

Dünyaya müptelâ, mala aşık

Bu derdin çaresi Risale-i Nur

 

Hâlâ mevcud hukukta sancı

Adalet-i İlâhî hürriyet inancı

Hürriyet medeniyetin baş tacı

Bu derdin çaresi Risale-i Nur

 

İslâm medeniyeti gözönünde

Müsbetin yolu hak yönünde

Toplumun ahı, gelir derinde

Bu derdin çaresi Risale-i Nur

 

Mutlak istibdata, hürriyet dedi

Hürriyetten uzak; yıkmak derdi

Zulmü, hürriyetin önüne serdi

Bu derdin çaresi Risale-i Nur

 

Risale-i Nur’da aldı müjdeyi,

Meşveret ağacı verdi meyveyi

Müsbet hareketle buldu çareyi

Bu derdin çaresi Risale-i Nur

 

Sizin hizmetiniz tebrike şayan

Nur mesleğinde yoktur isyan

Nur’un Müellifi Bediüzzaman

İmdada gönderildi Risale-i Nur

Tevfik Boz

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