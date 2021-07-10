Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

CERBEZE Cerbeze büyük zalim söyler hep batıl sözler. Müteferrik işlerde hep kusurları gözler. Aldanır ve aldatır batıl yolları izler. Bir seyyie kusurla çok hasenatı gizler. Hakikaten cerbeze makine-i garaib. Aklın ifrat halidir bir âlet-i acaib. Daima seyyiatı gösterir cazib. Kendini haklı görüp kişiyi eder tazib. Cerbeze yapan kişi fitne tohumu eker. Hasenatın üstüne siyah bir perde çeker. Her şeyi o perdeyle daim temaşa eder. Cerbeze bir hâkimdir seyyiatla hükmeder. Cerbezenin nameşrû veledi propaganda. Bu yalancı silâhtır kullanmayın hiç ama. Buna mukabeleyse sarıl sıdka ve hakka. Bir tane sıdk kafidir harman kadar yalana. En büyük hile ise hileyi terk etmektir. Cerbezeyle hizmetse hep hakkı gizlemektir. Hizmet sandığın şeyse gerçekten hezimettir. İfrat tefritten uzak yaparsan bu hizmettir. Cerbeze batıl yoldur hizmet edilmez böyle Hiç haktan ayrılmadan daima hakkı söyle Hizmet yapılmaz elbet mübalağalar ile Allah rızası için hakkı getirin dile. Mehmet Kovancı *** Risale-i Nur Medeniyeti hazıra delik deşik Mü’minin yarasına vermez ışık Dünyaya müptelâ, mala aşık Bu derdin çaresi Risale-i Nur Hâlâ mevcud hukukta sancı Adalet-i İlâhî hürriyet inancı Hürriyet medeniyetin baş tacı Bu derdin çaresi Risale-i Nur İslâm medeniyeti gözönünde Müsbetin yolu hak yönünde Toplumun ahı, gelir derinde Bu derdin çaresi Risale-i Nur Mutlak istibdata, hürriyet dedi Hürriyetten uzak; yıkmak derdi Zulmü, hürriyetin önüne serdi Bu derdin çaresi Risale-i Nur Risale-i Nur’da aldı müjdeyi, Meşveret ağacı verdi meyveyi Müsbet hareketle buldu çareyi Bu derdin çaresi Risale-i Nur Sizin hizmetiniz tebrike şayan Nur mesleğinde yoktur isyan Nur’un Müellifi Bediüzzaman İmdada gönderildi Risale-i Nur Tevfik Boz

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