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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Life's capital

13 Eylül 2019, Cuma 10:09
Life's capital is very little and the work to be done is much.

Bediüzzaman Said Nursî / The Rays

Yeni Asya English

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