We congratulate your Laylat al-Bara'at, desirous that Allah (swt) will grant you the honour of intercession of our Prophet Muhammad (pbuh) who was sent as a mercy to the universe.

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