18. Risale-i Nur Kongresi 13 Nisan'da Ankara’da yapılacak

Risale-i Nur Kongresi'nin on sekizincisi 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde "Günümüz Problemlerine Bir Çözüm Önerisi: En Büyük Hakikat İMAN" ana başlığıyla Ankara’da yapılacak.

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Dünyanın muhtaç olduğu hakikat ''İMAN''

Her sene düzenlenen Risale-i Nur Kongresi'nin on sekizincisi 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Süleyman Demir program detayları hakkında şu bilgileri verdi:

"Risale-i Nur Enstitüsü olarak her yıl tertip ettiğimiz ve Bediüzzaman Hazretlerinin ebediyete irtihalinin 65. sene-i devriyesine tekabül eden bu yıl da Bediüzzaman Haftası münasebetiyle planlama ve hazırlıklarını yapmış olduğumuz büyük kongremizi (18. Risale-i Nur Kongresi) Ankara'da yapacağız. Bütün insanlığı her açıdan tehdit eden asrımızın dehşetli imansızlık hastalığına ve zaaf-ı diyanete karşı çarenin, Risale-I Nurların da en büyük gayesi olan tahkiki iman hakikati olduğunu vurgulamak maksadıyla, bu yılki kongremizin ana konusunu 'Günümüz Problemlerine Bir Çözüm Önerisi: En Büyük Hakikat İMAN' ana başlığıyla belirledik."

Ortak deklarasyon maddeleri okunacak

Masa çalışmaları hakkında bilgi veren Demir, "12 Nisan 2025 Cumartesi günü 80'i aşkın akademisyen ve araştırmacı İmanın hakikatini, hayatî önemini, beşerî tüm problemlere mutlak çözüm sunduğunu, dünya barışı, huzuru ve saadetinin de yegâne anahtarı olduğunu 5 ayrı masada hazırlanan birçok bildiriyle farklı ve geniş açılardan değerlendirecekler. Masa çalışmalarında gün boyu yapılacak bildirilerin sunum, tartışma ve değerlendirmelerinden sonra hazırlanacak olan ortak deklarasyon maddeleri, 13 Nisan 2025 Pazar günü ANFA Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Panel programımızda kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı konu başlığıyla düzenleyeceğimiz panelimizde ise kıymetli panelistlerimizin konuyu farklı ve özgün bakış açılarıyla değerlendirecekleri ilgi çekici sunumlarını dinleme imkânı bulacağız. Heyecanla beklediğimiz panel programımıza tüm dostlarımızı ve halkımızı bekliyoruz" dedi.

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