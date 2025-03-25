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25 MART 2025 SALI - YIL: 56

İlden ile, elden ele, gönülden gönüle Bediüzzaman

25 Mart 2025, Salı 13:29
BÜYÜK İSLAM ALİMİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ HAZRETLERİNİN 65. VEFAT YIL DÖNÜMÜ VESİLESİYLE YENİ ASYA’NIN 23 MART ÖZEL SAYISI BÜTÜN YURTTA VATANDAŞLARA DAĞITILDI.

Çare de çözüm de Bediüzzaman'da
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Yeni Asya Gazetesi her yıl Bediüzzaman Said Nursî’nin vefat yıldönümünde onu rahmetle yad ederken, Bediüzzaman’ın fikirlerini ve hayatını anlatan özel bir ilâve neşrediyor.

Bu yıl Bediüzzaman Said Nursî’nin 65. vefat yıl dönümü münasebetiyle çıkan “Çare de, çözüm de Bediüzzaman’da başlıklı ek, yurt genelinde halka ücretsiz dağıtıldı.

Bununla ilgili çeşitli illerden bize ulaşan haberlerde, 23 Mart ilâvesini eline alan vatandaşların hayret ve sevinçle karşıladığı, Bediüzzaman’ı merak edip daha fazla bilgi almak için sorular yöneltenlerin sayısının da bir hayli fazla olduğu ifade edildi.

Bazı illerimizden gelen bilgiler şöyle,

“HALKIMIZIN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTIK”

“Eskişehir Yeni Asya Temsilciliği tarafından Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefatının 65. sene-i devriyesi münasebetiyle özel sayı olarak basılan Yeni Asya Gazetesinden 500 adet sokaktaki insanlara ve esnaflara dağıtıldı. Halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık.” (Eskişehir Yeni Asya Temsilciliği)

“HAYRET ETTİLER, MERAK ETTİLER”

“Malatya’da yüzlerce Yeni Asya halka ücretsiz dağıtıldı. Eline alıp inceleyenler, okuyanlar hayretler içinde kaldılar.

Bediüzzaman Said Nursî’nin fikirlerinin bugün de geçerli olması ve her derde çarenin onun orijinal fikirlerinde bulunması, ilk defa karşılaşanlar için merak uyandırdı.

Merak edip daha fazla sorular yöneltenlere gereken bilgiler verildi.”

Mehtap Yıldırım Yükselten - İstanbul

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