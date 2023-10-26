Hâkimiyet şahsın değil, Milletindir

Yeni Asya Gazetesi ve Risale-i Nur Enstitüsü’nün Bediüzzaman Haftası kapsamında düzenlediği “100. Yılında; Adalet, Meşveret, Hürriyet Temelinde Demokratik Bir Cumhuriyet Önerisi” konulu panel, Pazar günü online olarak gerçekleştirildi. Panel öncesi 4 ayrı masada konular tartışıldı ve masalar, 'sonuç bildirilerini' açıkladılar. "Cumhuriyet ve Meşveret" konulu 2. masanın sonuç bildirisi şöyle:

2. Masa - Cumhuriyet ve Meşveret

1- Cumhuriyetin temel bileşenlerinden biri olan meşveret, birlikte yaşamanın şartlarına beraber karar vermektir.

2- Demokratik cumhuriyette hakimiyet riyaset-i şahsiyenin değil, meşveret yoluyla milletindir.

3- Mebus hürdür, hiçbir tesir altına alınamaz. Hükümet hizmetkardır. Milletin kalbi hükmünde olan meclis hakim olmalıdır.

4- Millet hakimiyetine dayanan demokratik bir cumhuriyette, İslam’ın temel prensiplerinden biri olan meşveret ya da şûra siyasi alanda parlamentoya tekabül ettiğinden, milletvekilleri tam bir hürriyet içinde temsilcileri oldukları milletin tarihsel miras, tercih ve telakkilerine uygun bir işlev ortaya koyabilmelidir.

5- Bediüzzaman'ın adalet ve meşveretten ibaret olarak tanımladığı demokratik cumhuriyet muhalefetle varlığını sürdürür. Muhalefet meşru ve samimi muvazene-i adalettir. Zira dengelenmeyen güç istibdata dönüşür.

6- Cumhuriyetin temel prensipleri olan adalet, meşveret ve kanun hakimiyeti, toplumun her kesiminde yaşanıldığı oranda gelecek nesiller de cumhuriyeti yaşayacak ve yaşatacaktır.

7- Ekonomik gücün, tek kişi, bir zümre veya dar bir kesim tarafından kontrol edilmesi, meşveret zemininin kaybedilmesine neden olacak ve ekonomik anlamda da bir dengesizlik ortaya çıkacaktır.

8- Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslamiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer’iyedir. ‘’Ve emruhum şura beynehum’’ ayeti kerimesi, şurayı esas olarak emretmektedir.

9- Toplumları geri bırakan cehalet zaruret ve ihtilafın kaynağı istibdat; toplumların gelişimini sağlayan sanat, marifet ve ittifakın kaynağı ise meşverettir.

2. Masa - Cumhuriyet ve Meşveret

Katılımcılar:

• Abdurrahman Kılıç (Oturum Başkanı)

• Ahmet Küçük (Sekreter)

• Abdülbaki Çimiç

• İlyas Üzüm

• Talha Fırat

• Ömer Önbaş

• İntizam Seyda Durgun

• Muhammed Vapur

• Sabahattin Yaşar

• Hüseyin Kurt

MEHMET KARA - ANKARA