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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

XV. Risale-i Nur Kongresi Masa Çalışmaları Yapıldı

23 Mart 2022, Çarşamba
XV. Risale-i Nur Kongresi Masa Çalışmaları elliden fazla akademisyenin katılımı ile gerçekleştirildi. İki gün süren masa çalışmalarının sonuçları 27 Mart Pazar günü yapılacak olan panelde kamuoyu ile paylaşılacak.

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen “Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru” başlıklı XV. Risale-i Nur Kongresi masa çalışmaları elliden fazla akademisyenin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Risale-i Nur Enstitüsü Sekretaryası tarafından yapılan açıklamada bu kongre ile toplumsal değişim ve dönüşümleri dikkate alarak Bediüzzaman Said Nursi’nin geleceğe dair ortaya koyduğu teşhis ve çarelerin konuşulmasının hedeflendiği ve bu bağlamda çözüm önerileri sunulacağı ifade edildi. 

Online olarak yapılan kongrede  “Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru” beş masa etrafında incelendi. Yapılan açıklamada masa başlıkları ve içerikleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

1. Masa: Bediüzzaman’ın Gelecek Tasavvuru İçinde HÜRRİYET

Bu masa başlığı içerisinde Bediüzzaman’ın gelecek tasavvuru içinde hürriyet, adalet ve müsavatın ifade edeceği anlam, hürriyet din ilişkisi bağlamında geleceğin inşası, malikiyet ve serbestiyet döneminin temel özellikleri, gelecekte adalet-i mahzanın tatbiki ve otoriter yapıların durumları gibi konular konuşuldu.

2. Masa: Bediüzzaman’ın Gelecek Tasavvuru İçinde İnanç, Ahlak ve Eğitim

Bu masa başlığı altında ahir zaman olgusu, inkârcı akım ve anlayışlara karşı dindar ruhanilerle işbirliği, değişen dünya karşısında tebliğ ve yeni tebliğ metotları, sanal gerçeklik ve din, geleceğin eğitim modeli olarak Medresetüzzehra, gelecekte Risale-i Nur hizmetleri ve yöntemleri, göçlerin gelecekte toplumlar üzerindeki etkileri Said Nursi’nin gelecek tasavvuru ekseninde incelendi.

3. Masa: Bediüzzaman’ın Gelecek Tasavvuru İçinde İktisadi Sistemlerve Ekonomi 

Bediüzzaman Said Nursi’nin iktisat anlayışı, Malikiyet ve Serbestiyet Dönemi’nin iktisat teorileri açısından değerlendirilmesi, iktisat Risalesi’nin gelecek tasavvuru içinde yorumlanması, gelecekte manevi buhranlar ile ekonomi arasındaki ilişki, sanal para ve gelecekteki ekonomik değişmeler, birey - toplum ve milletler arası çatışmaya neden olan gelir adaletsizliği ve çözüm yolları gibi meseleler üzerine bu masada değerlendirmeler yapıldı.

4. Masa: Bediüzzaman’ın Gelecek Tasavvuru İçinde Tecrübi İlimler ve Teknoloji 

Bu masa başlığı altında bilim ve din arasındaki ilişki, robotik bir dünya ve Risale-i Nur, yapay zekâ, insanlık ve tevhit ilişkisi, metaverse, bilimsel ve teknolojik gelişmelere İslamî yaklaşım, gelecekte teknoloji ve âlem-i İslam, teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelecekte Risale-i Nur’un neşri meselesi, gelecekte İslam dünyası ve bilimsel üretim konuları tartışıldı.

5. Masa: Bediüzzaman’ın Gelecek Tasavvuru İçinde Gençlik

Bu masada ise metaverse kavramı üzerinden şehadet âlemi ve gençler üzerindeki etkileri, Risale-i Nur hakikatlerin neşri için sanal gerçeklik ortamlarının kullanımı, sanal âlemde zamanlarını geçiren gençlerin dini değerlere yaklaşımı, hürriyetçi gençlik anlayışı, İslamî değerler ekseninde Z kuşağının geleceği, gençlerin otoriter anlayışlara reddi, gençlerle iletişim kurma yöntemleri gibi konular konuşuldu. 

İki gün süren masa çalışmalarının sonuçlarının ise 27 Mart Pazar günü Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapılacak olan panelde kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

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