Zulmedenler kaybetsin

İsrail’in zulümde sınır tanımadığı Gazze’de yaptıklarıyla bir defa daha görüldü. Senelerden beri Filistin’de yaptığı zulümlere son olarak Gazze zulmünü ilave eden İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bini, yaralı sayısı ise 174 bini aşmış durumda.

Zalim İsrail zulüm ve haksızlıkta sınır tanımıyor, ancak yaptığı zulümlerle kazanmış olmuyor. Aksine her geçen biraz daha fazla itibar kaybediyor ve kaybetmeye de devam edecek gibi görünüyor.

Mesela, ABD’de yapılan bir ankette, Filistinlilere sempati duyduğunu belirtenlerin oranı anket tarihinde ilk kez İsraillilere sempati duyanların oranını geçmiş vaziyette. (aa.com.tr, 12 Eylül 2026)

Konu ile ilgili haberde şöyle denilmiş: “Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan anket kapsamında katılımcılara, İsrail ve Filistin halklarına yönelik bakış açıları soruldu. Katılımcıların yüzde 38’i Filistinlilere, yüzde 35’i de İsraillilere ‘daha fazla sempati duyduğunu’ belirtirken, yüzde 27’lik kesim ise görüş bildirmedi. Böylece ABD’de Filistin halkına duyulan sempati, üniversitenin Aralık 2001’de katılımcılara bu soruyu yöneltmeye başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, İsraillilere yönelik sempati en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca ankete katılanların yüzde 48’i, ABD’nin İsrail’e ‘fazla destek verdiğini’ düşünürken; yüzde 34’ü, desteğin ‘uygun düzeyde’ olduğu görüşünü paylaştı.”

İsrail’i her konuda destekleyen idarecilerin olduğu Amerika’da yapılan bir ankette bu neticenin ortaya çıkmış olması gayet önemlidir. Filistinlilere duyulan sempati ve dolayısıyla ‘manevi desteğin’ İsraillilerden daha fazla olması ve bunun ilk defa yaşanması gelecek açısında İsrail’in kaybedeceğine delil sayılmalıdır. İsrail, ‘saha’da da kazanamadığı gibi ‘masa’da ve insanların gönlünde de kazanamayacak gibi duruyor.

Ankete katılanların Filistin’e destek vermiş olması uzun dönemde idarecilerin uyanmasına da vesile olabilir. Amerika ve Avrupa’da “kamuoyu” her zaman için etkili olmuştur. Dolayısı ile idari noktada da İsrail’in şimdiye kadar gördüğü desteği kaybedeceğini söylemek kehanet olmaz.

Anketin dikkat çeken bir başka yönü de, İsrail’e tam destek veren ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı politikalarının artık eskisi kadar destek bulmamasıdır. Mesela, Trump’ın İran konusundaki politikalarına destek yüzde 29’da kalırken, katılımcıların yüzde 65’i Trump’ın bu konudaki tutumunu beğenmediğini kaydetmiş.

Amerika’da esen bu “haklı rüzgar”ın zamanla Avrupa başta olmak üzere bütün dünyaya yayılması ve böylece İsrail zulmünün son bulması en büyük temennimiz. Zalimlerin kaybettiği bir dünyada yaşamak herkesin hakkı...