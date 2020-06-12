"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Ayasofya’da namaz

Faruk ÇAKIR
12 Haziran 2020, Cuma
Yeni bir devrin, yeni bir çağın açılmasına yol açan İstanbul’un fethinin sembolü olan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması son yıllarda kalıcı gündem olarak önümüzde duruyor.

Bu mesele bazılarının beyan ettiği gibi ‘basit’ bir mesele değildir. 

Tarihi kayıtlara göre İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed Han, başlangıçta kilise olarak yapılan bu mabedi camiye çevirmiş ve cami olarak vakfetmiş. İlâve olarak da ilân ettiği vakfiyesinde bu ‘cami’yi başka bir maksatla kullanacak olanlara bedduâlarını sıralamıştır. Acaba o yıllarda hazırlanan başka bir vakfiyede böyle bir ihtimalden bahsedilip bedduâlar sıralanmış mıdır? Varsa böyle bir bilgi, tarihçiler bunu ortaya koyabilir.

1453’deki fetihten sonra asırlar boyu ibadet mekânı olarak kullanılan ve cami olarak hizmet veren Ayasofya, cumhuriyetin ilânından bir müddet sonra hazırlanan bir kararname ile ‘müze’ye çevrilmiştir. Fethin sembolü olmuş bir caminin müzeye çevrilmesi öncesinde nelerin yaşandığını tam olarak bilemiyoruz. Çünkü bu konudaki bilgi ve belgeler ekseriyetle karanlıkta. Ne sebeple olursa olsun Ayasofya Camii’nin ‘müze’ye çevrilmesi yanlıştır ve millet nezdinde kabul görmemiştir. Aradan yıllar geçtikçe bu caminin yeniden ibadete açılması çalışmaları yapılmış olsa da netice alınamamıştır. Muhalefette bulundukları yıllarda Ayasofya’yı cami olarak ibadete açma noktasında söz veren siyasetçiler, iktidara geldiklerinde bu sözlerini hatırlamak istememiş, konjonktüre dayalı bahaneler ileri sürmüşlerdir.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, Ayasofya’nın ibadete açılması noktasındaki ısrarı dikkat çekicidir. Ezan-ı Muhammedi (asm) üzerindeki yasağı sona erdiren merhum Başbakan Adnan Menderes’e defaatle bu meseleyi hatırlatmış ve mealen, “Ezan-ı Muhammediyi (asm) aslına çevirdiğin gibi Ayasofya’yı da cami olarak ibadete aç” demiştir. Merhum Menderes’e de bu hususta istekli olmasına rağmen bunu gerçekleştirmek nasip olmamış. Dolayısıyla Ayasofya’nın ibadete açılma meselesi basit bir mesele değil ve basit de görülmemeli. Maalesef bazı mütedeyyin insanlar dahi, “Ne gerek var? Her yer cami. Kılmak isteyen başka yerde de kılar” demeye devam etmiş durumdadır.

Şimdilerde de Ayasofya meselesi gündem olmuş durumda. Hukuken her işi yapma yetkisi ve gücü olan iktidar, bu hususta kararsız görünüyor. Geçen yıllarda bu mesele gündeme geldiğinde, “Önce Sultanahmet dolsun. Bu sözlere bakıp tuzağa düşmeyiz” mealinde açıklamalar yapılmıştı. Şimdi de güya ‘yüksek yargı’nın alacağı karar beklenecekmiş. Esasında böyle bir kararı beklemeye gerek yoktur. Çünkü Ayasofya bir ‘kararname’ ile müzeye çevrilmiş durumda. Benzer bir ‘kararname’ ile camiye çevrilmesi mümkün olur. 

Tabiî ki mesele kanun ya da kararname meselesi değildir. Mesele, kararlılık meselesidir. Şekli ve yolu ne olursa olsun milletimiz Ayasofya’nın cami olarak hizmet vermesini istiyor. Dolayısıyla milletin bu talebi dikkate alınmalı ve Ayasofya fethin sembolü olarak aslî vazifesine dönmeli. 

Bazıları böyle bir adımın Avrupa ve Hıristiyan dünyasından ‘tepki’ alacağını düşünebilir. Eğer diplomasî iyi işletilirse Avrupa ve Hıristiyan dünyası da itiraz etmez. Mesele akıllı diplomasî yolu ile açılabilir. İyi niyet, ikna ve kararlılıkla bu mesele çözebilir. Hiç kimsenin bu konuyu istismar etmesine ihtiyaç yoktur. Ayasofya camidir, cami olarak hizmet vermelidir. İnşallah o günleri görmek nasip olur vesselâm.

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kimse inanmadı

    Aile Hekimleri: Lütfen randevu alın

    Zehirsiz sofralar için 16 yasak

    Hükümet halka borç vaad ediyor

    Gizli yargılama mı geliyor?

    BM'den ve AB'den ABD'nin UCM kararına tepki

    İsrailli hukukçular: 'İlhak' aleyhimize sonuçlanabilir

    İspanya'da 4 gündür yeni ölüm rapor edilmedi

    'Seçimde oy çalmayı deneyecek'

    “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısıyla tedbirleri terk etmeyin

    IMF dünyayı uyardı

    Küresel salgının merkezi ABD'de son durum?

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    'Macron istifa etmeyi düşünüyor' iddiası

    CHP, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için AYM'ye başvurdu

    'Dürümlü saldırısının faili etkisiz hale getirildi'

    'Hepimizin içini acıttı'

    Afrikalı bilim adamları virüs aşısı için bir araya gelecek

    Gazze'de İsrail politikaları protesto edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin 18 yıllık Ayasofya serencamı
    Cevher İLHAN

    AYM Başkanının yakınmasıyla
    Genel

    Kimse inanmadı
    Genel

    Gizli yargılama mı geliyor?
    İbrahim ERSOYLU

    Haksız hücumlara karşı Yeni Asya’ya destek vermek
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yapboz Cumhurbaşkanlığı…”
    Süleyman KÖSMENE

    Online sistemde güvenlik açıkları
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dokunulmazlığı - 2
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya’da namaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.