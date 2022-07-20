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20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Biden’ın havada kalan eli...

Faruk ÇAKIR
20 Temmuz 2022, Çarşamba
Hal dilinin konuşma dilinden daha tesirli olduğu bilinir.

Çoğu zaman konuşmak yerine ‘güzel davranış’la insanlara örnek olmak mümkündür. Güzel sözler söyleyip de, işleriyle ve hareketleriyle ‘kötü örnek’ olanların insanlara fayda vermesi mümkün olur mu? Sigara içen bir babanın, çocuklarına günde beş defa “Sigara içmek zararlıdır, kötüdür, iyi değildir” demesi ne kadar tesirli olur?

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’i ziyareti sırasında yaşanan bir hadise, esasında Müslümanların sahip olduğu, olması gereken, fakat çoğu zaman unutulan, ertelenen bir tavır. 

İsrail’den gelen ‘güzel’ haberde şu bilgiler var: “İsrailli pop şarkıcısı Yuval Dayan’ın, dini gerekçelerle ABD Başkanı Joe Biden’ın elini sıkmaması gündem oldu. Dindar Yahudi şarkıcı Dayan, 13-14 Temmuz’da İsrail’e resmi ziyaret düzenleyen Biden için Cumhurbaşkanlığı konutunda organize edilen törende şarkı söylemesinin ardından, el sıkışmak için yanına gelen ABD Başkanının elini havada bıraktı. Canlı yayınlanan törende, şarkının bitmesinin ardından Biden’ın yerinden kalkarak kendisine yaklaştığı Dayan’ın el sıkışmayı reddettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü ve sıkça paylaşıldı. Görüntülerde, Dayan’ın, eli hava duran Biden’a gülümseyerek ellerini birbirine kenetlemesi ve hafifçe eğilmesi dikkati çekti. Dayan’ın bu hareketinin nedeni, geleneksel Yahudi inancında yer alan ve kendisinin de benimsediği “şomer negiah” ilkesi. “Şomer negiah” ya da “dokunma yasağı”na uyan dindar Yahudiler, bu inançları gereği karşı cinsten “namahrem” bir kişiyle fiziksel temastan kaçınmaya dikkat ediyor. 

İsrail basının aktardığına göre şarkıcı Dayan, hadisenin İsrail’de viral olması üzerine açıklamada bulundu. Dayan, İsrail Cumhurbaşkanlığı personeline el sıkışma konusundaki dini hassasiyetini önceden ilettiğini belirterek, “niyetinin Biden’ı gücendirmek olmadığını” vurguladı. İsrail’de çok sayıda dindar kadın ve erkek, kendi yakın aile üyeleri (eş, evlat, ebeveyn, kardeş, büyükanne ve büyükbaba) dışındaki kimselerle el sıkışmak gibi fiziksel temas kurmuyor.” (AA, 16 Temmuz 2022)

Benzer tavrı muttaki Müslümanların göstermesi icap etmez mi? En azından böyle davranmak isteyen mütedeyyin Müslümanlar arkadaşlarınca cesaretlendirileli değil mi? Ama maalesef, ‘namahrem’ diye başkasıyla tokalaşmak istemeyen Müslümanları, en başta diğer Müslümanlar kınar hale geldi. Bu hal tam anlamıyla ‘kıyamet alameti’ değil mi?

Tabii ki benzer hareketler ilk defa yaşanmıyor. ABD, 2011’de Pakistan’da “Bin Ladin operasyonu” düzenlemiş ve o operasyonu ‘canlı’ izleyenler arasında ABD’nin o tarihteki Dış İşleri Bakanı Hillary Clinton da vardı. Amekika’da yayınlanan (medyanın tarifine göre) “aşırı tutucu Hasidik Yahudilerinin gazetesi” olan “Der Tzitung”, sayfalarında kadın fotoğraflarına yer vermediği için Hillary Clinton’un fotoğrafını silerek yayınlamıştı. (HaberTurk, 9 Mayıs 2011)

Müslümanların İslamı doğru anlaması ve doğru temsil etmesi için Allah’a dua edelim inşallah.

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