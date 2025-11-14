"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Çocukların ahı yıkar şahı

Faruk ÇAKIR
14 Kasım 2025, Cuma
Hiç başlamaması gereken “Gazze Savaşı” Gazze harap olduktan sonra sona erdi denilebilir.

Her ne kadar İsrail ‘ateşkes’i dikkate almayıp keyfî olarak Filistinlileri öldürmeye devam etse de Gazze’de nispeten bir sükunet sağlanmış durumda.

Savaş esnasında en çok çocuklar zarar gördü. Gazze’de katledilen çocuklar haricinde, çok sayıda sakat bırakılanlar da var. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’nin nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip olduğunu belirtmiş. Aynı açıklamada İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze’de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edilmiş. (Ampütasyon, kol veya bacağın yani vücutta yer alan herhangi bir uzvun cerrahî müdahale ile kesilerek vücuttan ayrılması durumudur.) Tabiî ki Gazze’deki çocukların uzuvlarının kesilmesi hastalık ya da başka bir sebeple değil, İsrail’in Gazze’yi keyfince bombalaması sonunda meydana gelmiş.

“5 bin çocuk sakat kaldı” haberini okuyup geçmek mümkün olur mu? Hangi insaf, hangi insanlık 5 bin çocuğun sakat bırakılmasına razı olabilir? 5 bin kişi, orta büyüklükte bir ilçe nüfusu sayılabilir. Dolayısı ile bu rakamları küçümsemek ve İsrail zulmünü görmemek mümkün olmaz ve olmamalı.

Ampute edilen kişilerin rehabilitasyonu için bir fon oluşturulduğu ve bu fonun desteklenmesi için de uluslararası bağış kampanyası başlatılacağı da aynı açıklama ile aktarılmış. Çocukların katledilmesi karşısında “görmedim, duymadım, bilmiyorum” tavrı sergileyen “zengin dünya” acaba bu çağrıyı da karşılıksız mı bırakacak? Hiç değilse bu fonun desteklenmesi ve uzuvları eksik çocukların mağduriyeti kısmen de olsa giderilse kötü mü olur?

Hemen her gün yapılan açıklamalarla Gazze’de sağlık sisteminin çöktüğü ilân ediliyor. Böyle bir durumda çocuk ya da yaşlı toplamda 170 bini aştığına ifade edilen yaralıların tedavi ve rehabilitasyonunu tek başına Gazze’nin ve Filistin’in yapmasını beklemek insanlığa sığır mı? Hür dünyanın bu meseleyi dikkate alması ve Gazze’deki yaralılara ayrıca el uzatması zaruridir.

Sakat bırakılan bu 5 bin çocuğun ahı her halde yerde kalmaz. Gazze’yi sakatlar ve yetimler yurdu hâline getirenlerin yaptıkları bu zulmün mutlaka karşılığını göreceklerini unutmamak gerekir. Bu masum çocukların ahının ‘şah’ları devireceğine samimiyetle inanıyoruz. Bugün değilse bir gün, ama mutlaka bu ‘ah’lar çıkar ve ‘şah’lar devrilir. Dünya gözüyle bunu görmeyi arzu ederiz, ama değilse de ahirette bu zulmün hesabının sorulacağına inancımız tamdır. 

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyon" sürecek'

    Axios: İsrail, ABD ile ''20 yıllık'' askeri yardım anlaşması imzalamak istiyor - Netanyahu iddiaları reddetti

    Şehit askerlerimizin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye Gazze çıkışı

    Hırvatistan'da düşen OGM yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı - Bakan Yumaklı: Pilot şehit oldu

    Tıbbî yardım beklerken öldüler

    Hayvanlar telef oluyor

    Yabancı basında iddianame: Hukukî değil, siyasî

    Vergi artışı devede kulak kaldı

    Uygur Türklerine koruma kaldırıldı

    Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler bir camiyi daha kundakladı!

    Orta Karadeniz'de ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

    İstanbul'daki özel günlerde metrobüs güzergahı değişecek

    Son şehit naaşına da ulaşıldı - MSB, düşen uçakla ilgili iddialara ilişkin soruları cevapladı

    G7 ülkeleri, Sudan'da derhal ateşkes çağrısı yaptı

    Balıkesir'de peş peşe 4 deprem meydana geldi

    Şehitler dualarla... Türkiye şehitlerine ağladı - Şehitler için taziye yağdı

    70'den fazla sporcudan UEFA Başkanı Ceferin'e mektup: İsrail derhal men edilsin!

    Tayland, Kamboçya tarafına ateş açtı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hırvatistan'da düşen OGM yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı - Bakan Yumaklı: Pilot şehit oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Şehit askerlerimizin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye Gazze çıkışı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyon" sürecek'
    Genel

    Axios: İsrail, ABD ile ''20 yıllık'' askeri yardım anlaşması imzalamak istiyor - Netanyahu iddiaları reddetti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.