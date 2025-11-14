Çocukların ahı yıkar şahı

Hiç başlamaması gereken “Gazze Savaşı” Gazze harap olduktan sonra sona erdi denilebilir.

Her ne kadar İsrail ‘ateşkes’i dikkate almayıp keyfî olarak Filistinlileri öldürmeye devam etse de Gazze’de nispeten bir sükunet sağlanmış durumda.

Savaş esnasında en çok çocuklar zarar gördü. Gazze’de katledilen çocuklar haricinde, çok sayıda sakat bırakılanlar da var. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’nin nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip olduğunu belirtmiş. Aynı açıklamada İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze’de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edilmiş. (Ampütasyon, kol veya bacağın yani vücutta yer alan herhangi bir uzvun cerrahî müdahale ile kesilerek vücuttan ayrılması durumudur.) Tabiî ki Gazze’deki çocukların uzuvlarının kesilmesi hastalık ya da başka bir sebeple değil, İsrail’in Gazze’yi keyfince bombalaması sonunda meydana gelmiş.

“5 bin çocuk sakat kaldı” haberini okuyup geçmek mümkün olur mu? Hangi insaf, hangi insanlık 5 bin çocuğun sakat bırakılmasına razı olabilir? 5 bin kişi, orta büyüklükte bir ilçe nüfusu sayılabilir. Dolayısı ile bu rakamları küçümsemek ve İsrail zulmünü görmemek mümkün olmaz ve olmamalı.

Ampute edilen kişilerin rehabilitasyonu için bir fon oluşturulduğu ve bu fonun desteklenmesi için de uluslararası bağış kampanyası başlatılacağı da aynı açıklama ile aktarılmış. Çocukların katledilmesi karşısında “görmedim, duymadım, bilmiyorum” tavrı sergileyen “zengin dünya” acaba bu çağrıyı da karşılıksız mı bırakacak? Hiç değilse bu fonun desteklenmesi ve uzuvları eksik çocukların mağduriyeti kısmen de olsa giderilse kötü mü olur?

Hemen her gün yapılan açıklamalarla Gazze’de sağlık sisteminin çöktüğü ilân ediliyor. Böyle bir durumda çocuk ya da yaşlı toplamda 170 bini aştığına ifade edilen yaralıların tedavi ve rehabilitasyonunu tek başına Gazze’nin ve Filistin’in yapmasını beklemek insanlığa sığır mı? Hür dünyanın bu meseleyi dikkate alması ve Gazze’deki yaralılara ayrıca el uzatması zaruridir.

Sakat bırakılan bu 5 bin çocuğun ahı her halde yerde kalmaz. Gazze’yi sakatlar ve yetimler yurdu hâline getirenlerin yaptıkları bu zulmün mutlaka karşılığını göreceklerini unutmamak gerekir. Bu masum çocukların ahının ‘şah’ları devireceğine samimiyetle inanıyoruz. Bugün değilse bir gün, ama mutlaka bu ‘ah’lar çıkar ve ‘şah’lar devrilir. Dünya gözüyle bunu görmeyi arzu ederiz, ama değilse de ahirette bu zulmün hesabının sorulacağına inancımız tamdır.