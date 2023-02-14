Depremde Tavşancıl ve Erzin örnekleri

Haklı olarak uzun bir süre depremin öncesini ve sonrasını konuşacağız.

17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi sonrasında, “Türkiye bir deprem ülkesi. Depremle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” denilmiş ve ona göre planlar yapılmıştı.

Tabii ki ‘depremle birlikte yaşamak’ için öncesinde gerekli tedbirlerin alınması; yani binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi icap ederdi. Maalesef bunu yapılabildiğini söylemek kolay değil.

Depreme karşı tedbirlerin alındığı yerlerde çok fazla tahribatın olmadığına delil olan yerleşim yerleri de var. Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl mahallesini ile Hatay’ın Erzin ilçesi buna örnek gösteriliyor.

İlgili haber özetle şöyle: “17 Ağustos 1999 Gölcük depremi hiç şüphesiz Türkiye’nin unutamadığı yaralardan biri. 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir çapta hissedilirken, resmî raporlara göre 18.373 ölüm, 48.901 yaralanma meydana geldi. Söz konusu afette yalnızca Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl’da hiçbir kayıp yaşanmadı. Tavşancıl hem depremin merkezi Gölcük’e çok yakın hem de tam Körfez bölgesinde yer aldığı için en yıkıcı etkiyi alması beklenen yerler arasındaydı. Tavşancıl’ın depremden hiçbir zarar görmeden çıkmasının en büyük nedeni ‘bilim insanlarının önerilerine göre hareket etmeleri.’ 1989 yılında Tavşancıl’ın belediye başkanı seçilen Salih Gün, hazırlanan imar planı kapsamında başta ‘yüksek kat sınırlaması’ olmak üzere pek çok zorunlu uygulama getirdi.

Salih Gün’ün o dönem yaşadıklarını kızı Nida Gün Dönmez şöyle anlatıyor: “Kendi evine ek kat çıkmak isteyen babasına dahi karşı çıkan Gün, belde halkına çatı katı bile yaptırmıyor ve her şeyi yönetmeliğe uygun şekilde ilerletiyordu. Deprem merkezine yalnızca 50 km uzaklıktaki Tavşancıl’da tek bir çivi dahi oynamazken, yetkililer bu duruma inanamayarak Tavşancıl’ın Kütahya Tavşanlı ile karıştırıldığını bile düşündü. Tavşancıl halkı Salih Gün’ün katı imar projesine ilk başta karşı çıksalar da Gölcük depreminden en ufak bir hasar almadan kurtulmalarıyla başkanlarına hak verdiler.” (t24. com.tr, 10 Şubat 2023)

Benzer bir durum 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş depreminden sonra da ortaya çıktı. İşte ilgili haber: “Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma sebep oldu. Depremlerin neredeyse tamamen yıktığı, binlerce binanın enkaz yığını haline getirdiği Hatay’ın Erzin ilçesinde ise tek bina bile yıkılmadı. Depremden ciddi şekilde etkilenen Osmaniye’ye 20, Hatay’a 110 kilometre uzaklıktaki 42 bin nüfuslu Erzin’de can kaybı da yok. Bunun nedeni ise 1999 depreminde tek bir çivinin bile oynamadığı Dilovası Tavşancıl’la aynı: Kaçak yapıya müsaade etmemek. (haberturk. com, 11 Şubat 2023)

Bu iki örnek, deprem öncesi tedbirlerin tam olarak alınması için idarecileri ve idare edilenleri ikna etmeye yetmez mi?