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11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Dünyayı güzelleştiren bayram

Faruk ÇAKIR
11 Haziran 2025, Çarşamba
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik yerlerinden gelen Kurban Bayramı haberleri, esasında ‘dünya Barışı’nın nasıl olabileceğini de göstermiş oluyor.

Hemen her bayramda benzer güzellikler, ‘güzel haberler’ duyuyor ve seviniyoruz. Tekrar olmuş olsa bile güzellikleri yeniden paylaşmakta fayda var. 

Avrupa başta olmak üzere ‘dış dünyadan gelen güzel bayram haberlerinden bazıları şöyle:

Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan: Belgrad’daki tek cami Bayraklı, bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taştı. Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’daki Osmanagic Camii ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı eda edildi.

İsviçre: Cenevre İslâm Kültür Vakfına ait Petit-Saconnex bölgesindeki camide bayram namazı eda edildi. Ülkedeki camilerde yaşanan yoğunluk sebebiyle bayram namazı ikinci ve üçüncü defa kılındı.

Rusya: Moskova’daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için başta Moskova Merkez Camii olmak üzere Anıt Camii, Tarihî Cami ve şehrin farklı yerlerinde bayram namazı için ayrılan özel alanlara gitti. Camilere sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklarda namazlarını eda etti. Rusya’daki Müslümanlar, Kazan, Ufa, St. Petersburg, Yekaterinburg, Vladivostok ve Grozni başta olmak üzere diğer şehirlerde de bayram namazını eda etti.

İtalya: Roma ve çevre şehirlerde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Roma Büyük Camii’nde bir araya geldi. Farklı milletlerden binlerce Müslüman, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı. Yoğunluk sebebiyle Roma Büyük Camii’nde bayram namazı 3 kez kılındı. Roma dışında Milano, Napoli, Floransa gibi farklı şehirlerde de bayram namazı kılındı.

Malta: Akdeniz’deki ada ülkesi Malta’da da Türk vatandaşları ve Müslümanlar bayram namazı için Marsa’daki tarihî Türk Şehitliği’nde bir araya geldi.

İsveç: Başkent Stockholm’de yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Buna rağmen yer bulmakta güçlük çekenler, sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.

Almanya: Berlin’in tüm bölgelerinde olduğu gibi Spandau ilçesinde bulunan Kocatepe Camiinde de Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camiye koştu. Müslümanların yoğun yaşadığı Köln’de, Köln Merkez Camii’ne sığmayan cemaat, namazlarını dışarıda tahsis edilen alanda kıldı.

Hollanda: Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, Yıldız İslâm Merkezi’nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Namaz için saf tutan Müslümanlar, daha sonra bayramlaştı.

Kazakistan: Astana başta olmak üzere ülke genelindeki camiler Kurban Bayramı namazı kılmak için gelen vatandaşlarla doldu taştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tebrik mesajında, “İslâm, birbirimize saygı duymayı, yakınlarımıza şefkatli olmayı ve karşılıklı dayanışmayı öğretir” ifadelerini kullandı.

Madagaskar: Kurban Bayramının ilk gününde ülkenin farklı bölgelerinde gencinden yaşlısına binlerce kişi, sabah erken saatlerde bulundukları yerlerdeki cami ve meydanlarda toplandı. (aa.com.tr, 6 Haziran 2025)

Bayramlarda ortaya çıkan tablo, “dünya barışı”nın İslâm dünyasının katkısıyla mümkün olacağını da göstermiş oluyor. Tabiî ki Müslümanların “doğru İslâmiyet ve İslâmiyete lâyık doğruluğu” yaşaması şartıyla... 

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