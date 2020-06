Dünya İslâmı arıyor

Dünyanın ve insanlığın ‘Asr-ı Saadet’e muhtaç olduğu ve başka isimlerle de ifade edilse temelde onu aradığını söylemek mümkün.

Her türlü ‘izm’i arayan ve deneyen insanlığın huzur ve mutluluğa kavuşamadığı ortada. Kovid-19’un da her gün ve her an dünyanın ölümlü olduğunu hatırlatması insan fıtratındaki arayışın daha fazla gizlenemeyeceğini ortaya koydu.

Virüs salgını sonrası yaşanan gelişmeler ‘yeni normal’ olarak adlandırılıyor ve “hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı” ifade ediliyor. Tabiî ki bu ‘yeni hal’in nasıl şekilleneceğini tahmin etmek kolay değil. Bu hususta çeşitli planların olduğu söylenebilir. Ama neticede ‘fıtrat’ın kazanacağını tahmin etmek zor değil.

Uluslararası İşbirliği Platformu’nun (UİP) düzenlediği webinarda (internet semineri) salgın sonrası oluşması beklenen yeni dünya düzeni tartışılmış. Programda konuşan Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, salgının dünyada verdiği hasardan ders çıkarması için ‘Restart’a (yeniden başlamaya) ihtiyacı olduğunu ifade edip şöyle demiş: “Covid-19 bize yapmakta olduklarımızı yapmaya devam edemeyeceğimizi gösterdi. Herkese yararlı ve işe yarayan bir strateji geliştirebilmek için bir yeniden başlamaya ihtiyacımız var. Daha iyi bir dünya için yeni formüller bulmamız lâzım. Covid-19’un meydana getirdiği küresel krize hazırlıksız yakalandık. Uluslar arası kuruluşlar bu süreçte başarısız kaldı. Dayanışmalarını ve sorumluluklarını paylaşmaya hazır değillerdi. Sosyal ve ekonomik engellerin üstesinden gelebilmek için finansal paketler ve iyileşme planları içeren pozitif bir program lâzım. Bir sonraki küresel kriz siber olacak. İletişimin olmadığı bir sokağa çıkma yasağı dönemi düşünemiyorum. BM Güvenlik Konseyi’nin sorunu, kriz sonrası kimin daha iyi bir konumda yer alacağı, ancak asıl soru insanlar için ne yapılacağı olmalı. Dünyanın yüzleştiği sorunlara ancak kapsamlı bir yaklaşımla çözüm üretilebilir. İnsanlığın artık ‘Küresel şuuru’ oluşmalı. AB bazı kısıtlamalarla yüzleşecek cesareti gösterirse geleceğinin parlak olabileceğini düşünüyorum. Üye ülkeler arasında yoğun işbirlikleri zarurî. Avrupa’nın artık harekete geçme zamanı.”

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos’un “Daha iyi bir dünya için yeni formüller bulmamız lâzım” talebi sadece Moratinos’un talebi olmasa gerek. Bütün dünya, başka ifadelerle de olsa bunu dile getiriyor. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Covid-19 sonrasını planlamamız icap eder” diyenlerin esas söylemek istediği de bu değil mi?

Ayrıca, “Uluslar arası kuruluşlar bu süreçte başarısız kaldı” beyanı doğru olmakla birlikte yetersiz bir tesbittir. Çünkü bu kuruluşlar sadece virüs salgını sonrası değil, ‘mülteci salgını, savaş salgını, hukuksuzluk salgını” gibi ekseriyetle mazlum milletleri ve “İslâm dünyasını” ilgilendiren süreçlerde de etkisiz ve yetkisiz kaldı. Zaten bu etkisizlik sonucu işler daha da içinden çıkılmaz hal aldı ve nihayet “Yeni bir formül bulmamız lâzım” noktasına geldi.

Kanaatimizce İslâm dünyanın bu tartışmalara şu pencereden bakması icap eder: “Mânevî temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sârî illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa İslâm cemiyetinin ter ü taze iman esaslarıyla mı?” (Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, s. 544)

Dünyadaki arayışın doğru adresle buluşması İslâm dünyasının ve Müslümanların gayretine de bağlı. Bu arayışa yardımcı olmak icap eder vesselâm.