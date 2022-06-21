GAP’ı kaptırmak mı?

Nasıl ki ‘hem ekmek hem de hürriyet olsun’ demek insaniyetin gereğidir, aynı şekilde ‘hem tarım hem de sanayi ülkesi olalım’ demek de millet ve memleket menfaatine olan bir tavırdır. Bazı idareciler bunun aksini isteyip ‘tarım’ değil, sanayi ülkesi olmayı daha kârlı buluyorlar.

Acaba ikisini bir arada götürmek, hem tarımda hem de sanayide ilerlemek mümkün olmaz mı? Olur, çünkü ikisini bir arada yapabilen ülkeler vardır. Niçin Türkiye de bunlardan biri olmasın?

GAP, yani Güneydoğu Anadolu Projesi yıllar önce başlayan büyük bir tarım ve kalkınma projesidir. Dönemin ‘barajlar kralı’ siyasetçisi Süleymen Demirel’in öncülük ettiği, sahip çıktığı ve zaman gündemde tuttuğu bu proje ile Güneydoğu’daki pek çok ilde ciddi bir kalkınma ve zenginlik sağlanmıştır. Aynı zamanda bu proje içende yer alan barajlardan elde edilen enerji ile Türkiye, sanayileşme yolunda ciddi adımlar atmıştır. Elbette bu adımlar çok önemli olmakla birlikte yeterli olmamıştır. Çünkü Türkiye sanayileşirken başka ülkeler durmamış, onlar da ciddi sanayi yatırımları yapmıştır. Dolayısı ile bu çalışmaların ara vermeden devam ettirilmesi icap eder.

Ülkemiz tarıma elverişli arazileri tam olarak değerlendirebilmiş değil. Milyonlarda hektarlık tarım arazisi ekilip biçilemediği için atıl bir durumda. Buna karşılık bazı gerekçelerle yabancı ülkelerde arazi kiralanıp tarım yatırımı yapılması yoluna gidiliyor. Bazı durumlarda bunun yapılması doğru olabilir, fakat içerdeki toprakları boş bırakmak akıllıca bir adım olmasa gerek. Kendi topraklarımızı tam olarak değerlendirdikten sonra, ihtiyaca göre başka ülkelerden arazi kiralama yoluna gitmek daha isabetli olmaz mı?

GAP projesinin isabetli bir proje olduğu noktasında ittifak var denilebilir. Buna rağmen GAP için daha önceden planlanan yatırımların yapıldığını söylemek de mümkün değil. Bunun bir sebebi de, bu projeyi başlatan siyasetçileri unutturmak olabilir mi? Eğer böyle ise bunun savunulacak bir tarafı olmaz. Maalesef, böyle olduğunu düşündüren çok alametler var. Daha önce de değişik vesilelerle hatırlatıldığı üzere, GAP’tan bahsettiği halde bu projeyi başlatan ‘barajlar kralı’ndan bahsetmeyen idarecilerin tavrı buna bir misal olmaz mı?

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez, “Türkiye’nin asıl çılgın projesinin Güneydoğu Anadolu Projesi yani GAP. GAP halen tamamlanamadı. Projede hedeflenen alanların ancak yüzde 34’ü sulanabiliyor. GAP tamamlansa, Konya Ovası Projesi hayata geçirilse ve ekim yapılmayan 4,2 milyon hektarlık alan yeniden üretime kazandırılsa Türkiye kendine yetmenin ötesinde fazlasıyla tarımsal üretim yaparak bunu da ihraç eder” demiş.

GAP’ı ihmale, inkâra ve unutulmaya ‘gaptırmayalım’ ve tamamlamaya çalışalım vesselam.