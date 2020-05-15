İki video, bir gerçek

Ülkemizde dertsiz ve bir şekilde mağdur edilmemiş insan bulmak neredeyse imkânsız.

Genelleme yapmak belki doğru olmaz, ama devlet dairelerine işi düşüp de oradan memnun ayrılan kaç kişi var? Böyle durumlarda sadece ‘bürokrasi’ye kızmak doğru mudur? Bürokratları vatandaşa hizmet ettiremeyen sistem ve idareciler de sorumlu değil mi?

Geçen günlerde bir itiraz ve şikâyet de Amerika’dan duyuldu. 33 yıl önce Amerika’ya yerleşen, orada (Şikago [Chicago]) fabrika kuran sanayici Özcan Yakuboğlu, arka arkaya çektiği 2 video ile derdini gündeme taşıdı ve çare aradı.

Facebook hesabından paylaşılan videolardan anlaşılan şu: Daha önce devlet idarecilerinin talebi ve teşvikiyle Çerkezköy’de bir fabrika kuran Yakuboğlu, bu fabrikada kullanılmak üzere ‘bir palet’ malzemeyi İstanbul’a (İstanbul Havalimanı) göndermiş.

Malzemenin havaalanında kaldığı bir gün için 2 bin dolar ‘ardiye parası’ istenmesi üzerine tepki gösteren yatırımcı ilk videoda (8 Mayıs 2020) şöyle diyor: “Bir günlüğüne 2500 dolar ardiye parası istediler. Malımızı bize çıkartma yetkisi vermediler. ‘Kendi arabanızı göndereceksiniz’ dediler. Kendi arabamızı gönderemiyoruz, virüs sorunu var. Kargo şirketini gönderiyoruz, şirkete vermiyorlar. Kim alacak malı? Havalimanındaki kargo şirketleri. Havalimanından Çerkezköy’e 20 dakikalık yola 1500 dolar para istiyorlar. Gönderdiğimiz mal, Türkiye’de bulunmayan matkap ve demir. 1500 dolarlık mala 2500 dolarlık vergi aldı bizden. Bize demek istiyor ki bu Gümrük; ‘Kardeşim bu ülkeyle ticaret yapma, gelme bu ülkeye.’ Türkiye’ye bir fabrika kurduk, en iyi teknolojileri götürdük. Çekmediğimiz kalmadı. Bir de geliyor Türkiye’den buraya devletin büyükleri; ‘Türkiye’ye şöyle yatırım yapın, böyle yatırım yapın’ diyor. Sen bana benim zorluklarımla ilgili yardımcı olabiliyor musun? Bana 10 milyon dolarlık fabrika kurdurdun. Sonrasında benim anamı ağlatıyorsun.”

Neticede video çokça paylaşılmış ve şikâyet ‘bakan’ların önüne de gidince sıkıntı kısmen çözülmüş. Sonrasında paylaşılan ikinci videodan (12 Mayıs 2020) bunu anlıyoruz. Sanayici Özcan Yakuboğlu, Çerkezköy’de kurdukları fabrikada ürettikleri malı Amerika’ya götürdüklerini ve oradan da 33 ülkeye bu ürünleri pazarladıklarını anlatıyor. Bakanlıklardan büyük destek gördüğünü anlatan Yakuboğlu, ‘organize sanayi’nin Türkiye’de kurduğu fabrikayı elinden almaya çalıştığını bile söylüyor. Tabiî ki bu iddialar ilgililerce ayrıca incelenmeyi hak ediyor. Sonrasında bir vesileyle Türkiye’den Chicago’ya giden ‘bakan bey’ yaşanan sıkıntıyı bir saatte çözmüş. “Bizim derdimiz ‘ayak takımı’ ile” diyen Yakuboğlu, şöyle konuşmuş: “(Çerkezköy’deki fabrika için) ÇED raporu için beni 4 ay uğraştırdılar. Sonra bir büyüğümüz vali beyi aradı. 4 ayda çıkmayan rapor 15 dakikada çıktı. Raporu ‘organize sanayi’e götürdük. Bize ‘Size rapor lâzım değildi’ dediler. Bizim bütün makinelerimiz teşvikle Amerika’dan gitti. Türkiye burada konsolosluk kurmuş. Ne konsolosluğun bizden haberi var, ne ataşeliğin haberi var. Burada belki toplam 3 tane Türk sanayici var, bir gün gidip de (konsoloslar) hallerini sormazlar. Balolarda gezeceklerine gelin bir de bizim derdimizi sorun.”

Türkiye’de yaşadıkları ile Amerika’daki uygulamaları da karşılaştıran Yakuboğlu, “Çerkezköy’deki fabrikamızın önünde arabalar park ediyor ve bizim girişimizi engelliyordu. Söyledik, çare bulan olmadı. Şikago’daki fabrikam (Şikago’daki tek Türk sanayicisiyim) için benzer sıkıntı vardı. Belediyeye gittim. 3 günde çare buldular. Gelip ‘park yapılmaz’ levhası koydular. Bu videoyu benden sonra başkaları zorluk çekmesin diye çekiyorum.”

Sistem sağlam ve doğru işlemiş olsa en basit meseleler için ‘bakan’ların devreye girmesine ihtiyaç olur muydu? Bu vesile ile Türkiye’yi temsil eden ‘elçi’lerin durumu da belki gündeme gelir. Sıkıntılar çok, birlikte çare arayalım vesselâm.