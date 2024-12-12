"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İmam hatiplerdeki dert

Faruk ÇAKIR
12 Aralık 2024, Perşembe
Türkiye’de uzun yıllar ‘imam hatip okulları’ tartışması yaşandı.

Bu okullara itiraz edenlerin öne sürdükleri bahane, “Bu kadar ‘cami imamı’na ne ihtiyaç var?” şeklindeydi. Çocuklarını bu okullara gönderenlerin çoğunun maksadı ise çocuklarını ‘cami imamı’ yapmaktan ziyade; “Hem okul okusun, hem de dinini ve diyanetini öğrensin” düşüncesiydi. İHL’lere itiraz edenler bunu bir türlü öğrenemedi ya da kabullenemedi.

Tabiî ki inişli ve çıkışlı bir eğitim seyir takip eden imam hatip okulları, bugün de çok rahat değil. Elbette geçmiş senelerdeki ‘engeller’ ortadan kalktı, ama eğitim ‘kalite’sinin idarecileri ve velileri tatmin etmediği de bir sır değil. Yüz binlerce öğrencinin okuduğu imam hatip okullarında ‘beş vakit namaz kılan’ların nisbetinin gayet az olduğu gazete haberlerine konu olmuyor mu?

Elbette hadisenin bu noktalara geleceği çok önceden belliydi. Sadece okul ve öğrenci sayısıyla övünüp, ‘İslâm dininin emir ve yasaklarını hayata aksettirme’yi ikinci plana atmak iyi netice vermedi. Belki de 30 yıl önce, o zamanın ilâhiyat fakültesi öğretim üyeleri konu ile ilgili toplantılarda uyarılarda bulunmuş ve “İHL’lerdeki öğrenci kalitesi, normal liselerden daha kötü duruma doğru gidiyor” diye ikazlarda bulunmuşlardı. Elbette bu ikazları dikkate alan olması ve bugünkü tablo ile karşı karşıya kaldık.

Peki, nedir bugünkü tablo? Yeni bir haber şöyle: “(İstanbul’da düzenlenen Din Eğitiminde Kur’ân-ı Kerim Öğretimi Çalıştayı) Kur’ân-ı Kerim tilâavetiyle başlayan çalıştayın açılışında konuşan İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, saha araştırmalarında karşılaştıkları sorunlardan birinin, imam hatip okullarında ya da seçmeli din derslerinde Kur’ân-ı Kerim öğretimi olduğunu, bunun çözülmemesinin öğrencileri imam hatip okullarını tercih etme noktasında olumsuz etkilediğini söyledi. Öğrencilerin, Kur’ân-ı Kerim dersi sebebiyle imam hatip okullarından nakil aldırdığını aktaran Yapıcı, “Kur’ân-ı Kerim öğretimi konusu öğrencilerin nazarında bir problem gibi gözüküyor. Bunları görmezden gelemeyiz, suçu da hiç kimseye atamayız. (...)” ifadelerini kullandı. (...) Yapıcı, Türkiye ve İstanbul genelindeki seçmeli ders oranlarına bakıldığında en düşük oranın Kur’ân-ı Kerim dersi olduğunu vurguladı.”

Türkiye’de 4-6 yaştan üniversite son sınıfa kadar 28 milyon genç olduğuna işaret eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, (da) “Biz bu gençlerden ne kadarına Allah’ın kelâmını ulaştırabiliyoruz? Ulaştıramadıklarımızı ne kadar dertleniyoruz? Ulaştırdıklarımızın niteliğini, kalitesini ne kadar arttırabiliriz? Bu soruların cevaplarını arayacağız. İmam hatip okullarımızı baz aldığımızda 1,5 milyona yakın gencimiz var. Onları yeniden Kur’ân’la buluşturmak, sadece yüzüyle değil, ruhuyla buluşturmak, o ruhu kimliklerine işlemek için bir mücadelemiz, çabamız var” diye konuşmuş. (AA, 7 Aralık 2024)

Kur’ân-ı Kerim dersi var diye başka okula kayıt aldıran öğrencilerin varlığı Türkiye’de ‘dine hizmet’ niyetiyle kurulan vakıf ve sivil toplum kuruluşları için çok büyük bir dert değil mi? Okul ve öğrenci sayısının artmasının tek başına çare olmadığını inşallah bu vesile ile görmüş oluruz...

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması gündemde

    Kenan Yıldız’a seccade hediye ettiler

    İsrail, Suriye topraklarında 2 köyü daha işgal etti

    ‘Asgari ücret enflasyonun nedeni değil, çözümün parçası’

    Protestocu gençlerden suç duyurusu

    Asgari ücretli yılda bir altın kaybetti

    Rötarlı uçuşa tazminat ödenmesi kararı
    📷

    İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de

    Maduro'dan "iç savaş" uyarısı

    Meta'ya "çocuk hesapları" cezası

    Güney Kore polisi Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi

    NYT: İsrail, Suriye’nin güneyinde ilerliyor - ABD: Geçici işgal

    Suriye birçok bilinmeyenle karşı karşıya

    Türkiye’de bir sorun olduğunu gösteriyor

    AYM kamulaştırmadaki faiz hükmünü iptal etti

    İktidar üreticiyi değil sanayiciyi destekledi

    Suriyeliler dönüyor

    HGS'nin hacklenmesine ilişkin PTT'den açıklama

    Suriye’de Esad sonrası merak konusu

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Suriye’de “Amerikan-İsrail projesi”
    Süleyman KÖSMENE

    Rüya hacda sükût etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Radikal gelişmelerde iç-dış faktörler
    Sebahattin YAŞAR

    Sizi tanımamıza yardımcı oldunuz, teşekkürler!
    Ahmet BATTAL

    Dünya siyasetine yüksekten bakmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İmam hatiplerdeki dert
    İbrahim Günaydın

    Sabit ibni Kays’ın “Ben Cehennemliğim” demesine sebep olan ayet
    Genel

    Kenan Yıldız’a seccade hediye ettiler
    Ali Rıza AYDIN

    Hor görme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.