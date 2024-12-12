İmam hatiplerdeki dert

Türkiye’de uzun yıllar ‘imam hatip okulları’ tartışması yaşandı.

Bu okullara itiraz edenlerin öne sürdükleri bahane, “Bu kadar ‘cami imamı’na ne ihtiyaç var?” şeklindeydi. Çocuklarını bu okullara gönderenlerin çoğunun maksadı ise çocuklarını ‘cami imamı’ yapmaktan ziyade; “Hem okul okusun, hem de dinini ve diyanetini öğrensin” düşüncesiydi. İHL’lere itiraz edenler bunu bir türlü öğrenemedi ya da kabullenemedi.

Tabiî ki inişli ve çıkışlı bir eğitim seyir takip eden imam hatip okulları, bugün de çok rahat değil. Elbette geçmiş senelerdeki ‘engeller’ ortadan kalktı, ama eğitim ‘kalite’sinin idarecileri ve velileri tatmin etmediği de bir sır değil. Yüz binlerce öğrencinin okuduğu imam hatip okullarında ‘beş vakit namaz kılan’ların nisbetinin gayet az olduğu gazete haberlerine konu olmuyor mu?

Elbette hadisenin bu noktalara geleceği çok önceden belliydi. Sadece okul ve öğrenci sayısıyla övünüp, ‘İslâm dininin emir ve yasaklarını hayata aksettirme’yi ikinci plana atmak iyi netice vermedi. Belki de 30 yıl önce, o zamanın ilâhiyat fakültesi öğretim üyeleri konu ile ilgili toplantılarda uyarılarda bulunmuş ve “İHL’lerdeki öğrenci kalitesi, normal liselerden daha kötü duruma doğru gidiyor” diye ikazlarda bulunmuşlardı. Elbette bu ikazları dikkate alan olması ve bugünkü tablo ile karşı karşıya kaldık.

Peki, nedir bugünkü tablo? Yeni bir haber şöyle: “(İstanbul’da düzenlenen Din Eğitiminde Kur’ân-ı Kerim Öğretimi Çalıştayı) Kur’ân-ı Kerim tilâavetiyle başlayan çalıştayın açılışında konuşan İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, saha araştırmalarında karşılaştıkları sorunlardan birinin, imam hatip okullarında ya da seçmeli din derslerinde Kur’ân-ı Kerim öğretimi olduğunu, bunun çözülmemesinin öğrencileri imam hatip okullarını tercih etme noktasında olumsuz etkilediğini söyledi. Öğrencilerin, Kur’ân-ı Kerim dersi sebebiyle imam hatip okullarından nakil aldırdığını aktaran Yapıcı, “Kur’ân-ı Kerim öğretimi konusu öğrencilerin nazarında bir problem gibi gözüküyor. Bunları görmezden gelemeyiz, suçu da hiç kimseye atamayız. (...)” ifadelerini kullandı. (...) Yapıcı, Türkiye ve İstanbul genelindeki seçmeli ders oranlarına bakıldığında en düşük oranın Kur’ân-ı Kerim dersi olduğunu vurguladı.”

Türkiye’de 4-6 yaştan üniversite son sınıfa kadar 28 milyon genç olduğuna işaret eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, (da) “Biz bu gençlerden ne kadarına Allah’ın kelâmını ulaştırabiliyoruz? Ulaştıramadıklarımızı ne kadar dertleniyoruz? Ulaştırdıklarımızın niteliğini, kalitesini ne kadar arttırabiliriz? Bu soruların cevaplarını arayacağız. İmam hatip okullarımızı baz aldığımızda 1,5 milyona yakın gencimiz var. Onları yeniden Kur’ân’la buluşturmak, sadece yüzüyle değil, ruhuyla buluşturmak, o ruhu kimliklerine işlemek için bir mücadelemiz, çabamız var” diye konuşmuş. (AA, 7 Aralık 2024)

Kur’ân-ı Kerim dersi var diye başka okula kayıt aldıran öğrencilerin varlığı Türkiye’de ‘dine hizmet’ niyetiyle kurulan vakıf ve sivil toplum kuruluşları için çok büyük bir dert değil mi? Okul ve öğrenci sayısının artmasının tek başına çare olmadığını inşallah bu vesile ile görmüş oluruz...