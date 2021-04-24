İnsanlığa çağrı

Bütün dünya haklı olarak koronavirüs salgınına karşı bir bakıma ‘kese’nin ağzını açmış ve salgının sona ermesi için mücadele ediyor.

Gerçi bu hususta da ‘zengin ülke ve fakir ülke’ ayırımı var. Zengin ülkeler aşıya ulaşabilirken fakir ülkeler kendilerine el uzatacak insaflı liderleri bekliyor.

Dünyanın virüs salgınına karşı birlik olması ve mücadele vermesi elbette isabetli bir yoldur. Ancak en az virüs salgını kadar başka bir mesele daha var ki bu hususta harekete geçen kimse yok. Dünya köyümüzde bir şekilde milyonlarca insan yeterli su ve gıda ihtiyacını karşılayamıyor.

Neyse ki dünya çapında 250 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) yayınladıkları açık mektupla, ülkeleri, Birleşmiş Milletler’in (BM) 34 milyondan fazla insanı açlıktan kurtarmak için talep ettiği 5,5 milyar dolarlık ek fona bağışta bulunmaya dâvet etmiş. 250 STK tarafından imzalanan mektupta, “Açlıktan ölmekte olan on milyonlarca insana âcil gıda yardımı sağlamak için talep edilen ek 5.5 milyar dolarlık fonu sağlamaya çağırıyoruz” denilmiş.

STK’lar mektuplarında çok çarpıcı bir mesaj ve bilgi daha vermiş: “5,5 milyar doları karşılamak için yalnızca 26 saatlik küresel askerî harcama yeterli.”

Söz konusu mektup, Covid-19 salgını sonrasında ek fonları talep eden Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından başlatılan çağrıların ardından gelmiş. STK’lar ayrıca çağrıda, BM’nin gıda güvenliğini sağlamak adına 2021 için talep ettiği toplam 7,8 milyar doların sadece yüzde 5’inin finanse edildiğini hatırlatmışlar. (euronews, 20 Nisan 2021)

Hakikaten dünya ülkeleri nezdinde ‘çerez parası’ dahi olmayan bir miktarın bir araya getirilememesi ve milyonlarca insanın aç ve sefil bir hayat sürmesine nasıl seyirci kalınıyor?

Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınının düşük ve orta gelirli 72 ülkenin borç yükünü arttırdığı ve tedbir alınmazsa krizin daha da derinleşeceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkemiz, zor şartlarına rağmen 10 yıl içinde belki de 10 milyar dolardan fazla bir parayı Suriye’den gelen insanlara ayırabildi. Toplam harcama elbette daha fazladır, ama bunun bir kısmını Avrupa ülkeleri karşıladı. Peki, Türkiye milyar doları harcayabiliyorsa; trilyon dolarlara hükmeden ‘büyük devlet’ler ya da zengin ‘İslâm ülkeleri’ niçin bu işlere para ayırmaz? Muhtemelen onlar da belli miktarlarla para ayırıyorlar, ama açlık ve susuzluk gibi büyük problemleri kalıcı olarak ortadan kaldıracak ‘büyük yardım’lar yapmak icap etmez mi? Şöyle zengin bir ‘insan’ çıksa ve sırf bu iş için 20 milyar dolar ayırsa, milyonların duâsını alıp tarihe geçse olmaz mı?

Bir kişinin yapması belki zor, ama 1 milyar insan bir araya gelse, gelebilse, organize edilse dünyanın rengini değiştirebilecek bir yardım kampanyası yapılabilir.

Esasında, talep edilen miktarı (5,5 milyar dolar) karşılamak için “yalnızca 26 saatlik küresel askerî harcama yeterli.” tesbiti her şeyi anlatıyor. Demek ki dünya bir haftalık silâhlanma parasını buraya ayırsa bin türlü dert sona erebilecek.

İnsanlık bu çağrıyı duymalı ve insaniyet namına sahip çıkmalı vesselâm.