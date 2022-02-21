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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

İşte Yeni Asya

Faruk ÇAKIR
21 Şubat 2022, Pazartesi
Yarım asrı geride bırakan Yeni Asya, yayına başlığı ilk günkü heyecanıyla okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor.

Gazeteler dünyasında yarım asrı geride bırakmak ve 53. yılına kavuşmak dikkate alınması gereken bir başarıdır. Elbette bu başarıda Yeni Asya okuyucularının büyük katkısı vardır. Okuyucu ile kaynaşamayan, onlarla dertleşemeyen bir gazete yarım asrı geride bırakabilir miydi?

Yeni Asya, Risale-i Nur’u tanıtmayı gaye edinen ilk günlük gazetedir. Önceleri dergi ve haftalık gazeteler yayınlanmıştır; ama Yeni Asya bu sahadaki ilk günlük gazetedir. 10 Şubat 1970 tarihli “İttihad” Gazetesi’nde yayınlanan reklâm, Yeni Asya’nın doğuşunu şöyle haber vermiş: 

“İşte beklediğiniz gazete: Yeni Asya, 21 Şubat günü çıkıyor.

“N. Mustafa Polat, Hekimoğlu İsmail, Ahmed Şahin, Dr. Suat Atlı, Mü’mine Güneş, Dr. Abdurrahman Nuri, Mustafa Necati Bursalı, Dr. Fikret Saygılı, Orhan Deliorman, Dr. Sadullah Nutku, Zeyneb Munteha Polat, Dr. Mehmed Yaşar, Ressam Gürbüz Azak, Orhan Kiverlioğlu.

ve... Üstad karikatürist Vehip Sinan’la birlikte pek çok genç kalemler Yeni Asya’da el-ele verdi.

“Yeni Asya, 7’den 70’e herkesin gazetesidir... Unutmayınız, 21 Şubat’da çıkıyor!” (İttihad, 10 Şubat 1970)

Yeni Asya, bu isim ve imzalarla okuyucu ile buluşuyor; ama onlarca, belki de yüzlerce ‘isimsiz kahraman’ı da hatırlamak lâzım. Esasında Yeni Asya’nın her okuyucusu bir ‘fahri temsilci’ gibi davranmış ve gazetesine her zaman sahip çıkmıştır. Bu bakımdan okuyucularımız her türlü teşekkür ve takdiri hak ediyor.

Yeni Asya’nın nasıl bir boşluğu doldurduğu, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren görülmüştür. Gençleri, aileleri ve bir bütün olarak toplumu dejenere etmeye çalışanların planlarını bozmakta Yeni Asya etkili olmuştur. Yeni Asya, bir bakıma ‘Kral çıplak’ diyerek yayılmak istenen sihri bozmuş, insanların hakikati görmesine vesile olmuştur.

Yeni Asya yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren maddî sıkıntılarla da karşı karşıya kalmıştır. Aradan geçen yarım asır sonra da bu maddî sıkıntılar sona ermiş değildir. Fakat yine ilk gün olduğu gibi bugün de ve inşallah yarın da okuyucularının samimî desteğiyle yayın hayatı devam edecektir. 

Yeni Asya’nın yayınlanacağının duyurulduğu ‘ilân’daki isimlerin çoğunluğu ebedî âleme göçmüş durumda. Bu vesileyle isimleri bilinen ve bilinmeyen, ama bu yayına emek veren ve ebedî âleme göçenleri rahmetle anıyoruz. Hayatta olanlara da hayırlı uzun ömürler temenni ederken, “İşte Yeni Asya” demeye devam edeceğiz inşallah...

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