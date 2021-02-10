"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İyiyi tercih aklın gereği

Faruk ÇAKIR
10 Şubat 2021, Çarşamba
Ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve siyasî problemler insanları ‘daha iyi’yi aramaya sevk etmiş gibi görünüyor.

Elbette ekonomik ya da diğer sahalarda ülkemizden daha fena durumda olan ülkeler vardır. Ancak insanlar haklı olarak ‘daha fena’ olanları değil, ‘daha iyi olan’ları örnek almak ister.

İdareciler tarafından çoğu defa ‘devlet kararı’ olarak ilân edilen Avrupa Birliği üyeliği meselesi de bu bakımdan önemlidir. Maddî ve manevî anlamda daha zengin, daha huzurlu ve daha ‘büyük bir ülke’ olmayı istemek de zaten yanlış bir tercih değil.

Ülkemizde yaşayanlar umumî anlamda Türkiye’nin AB üyesi olmasına eskiden beri destek vermiştir. Bunun bir sebebi de 3 milyon civarında olduğu ifade edilen ‘gurbetçi’lerin değişik Avrupa ülkelerinde yaşıyor olmasıdır. Avrupa ülkelerinde yaşayan ve tatil ya da da başka maksatlarla Türkiye’ye gelen ‘gurbetçi’ler; Avrupa’da yaşayıp gördükleri ile ülkemizdeki karşılaştıkları hadiseleri karşılaştırıyorlar. Düşünün ki Avrupa’daki bir siyasetçi ‘kırmızı ışık’da bekleyip geçse, sonrasında kamuoyu tepkisi üzerine belki de istifa etmek durumunda kalır. Ülkemizde ise böyle bir hadisenin yaşanmasına ihtimal yoktur. Haliyle konular tartışılırken ‘gurbetçi’lerimiz bu ve benzeri durumlara dikkat çekip aradaki farkı göstermiş oluyorlar. 

Elbette burada kabahati sadece siyasetçi ya da idarecilerde aramamak gerekir. Her birimizin bu konularda daha hassas ve dikkatli olması icap eder. Ülkemizde bir siyasetçi ya da idareci bir hata yaptığında, ‘kırmızı ışık’da beklemediğinde vatandaş olarak hepimiz gerekli tepkiyi gösteriyor muyuz? Yoksa, bu hataları, bu yanlışlar ‘normal’ mi kabul ediyoruz?

Son zamanlarda Türkiye’nin AB üyeliğine desteğin yükselmiş olmasında belki de bu hadiselerin katkısı olmuştur. MetroPoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sancar, halkın AB üyeliğine desteğine ilişkin yapılan anketi paylaşmış. Buna göre Aralık 2019’dan bugüne halkın AB üyeliği desteği yüzde 4.7 puan artarak yüzde 58.4’e ulaşmış. Kaynaklara göre müzakerelerin başladığı Mart 2005’te destek oranı yüzde 75.6’ymış. Son günlerde destek seviyesinin 2016 yılındaki oranlara yaklaştığı ortaya çıkmış.

“Türkiye AB’ye üye olsun” diyenlerin sayısının artması, siyasetçileri ve idarecileri uyanışa sevk etmeli. Her konuda milletin tercihlerini dikkate almak icap ettiğine göre üyelik noktasındaki tercih de dikkate alınmalı. AB üyesi ülkelerin idarecileri üyelik yolunu tıkamak isteyebilir. Buna rağmen üye olmak milletin ve memleketin menfaatineyse bu yolda daha kararlı adımlar atılmasında fayda var. Her fırsatta ifade edildiği üzere önemli olan hak, hukuk ve adalet seviyesindeki ilerleme ve yükselmedir. Üye olunsa da olunmasa da mevcut seviyenin çok çok yükselmesinde büyük fayda vardır. 

Unutmamak gerekir ki; iyiyi ve iyiliği tercih milletin ve memleketin menfaatinedir vesselâm.

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu ortamda anayasa yapılamaz

    ‘Masum’ dedikleri Atıf Hocayı astılar

    Doğu Türkistan’a neden körsünüz?

    Başakşehir, Fenerbahçe'yi eledi

    NATO'dan Navalnıy çağrısı

    Devlet, gücünü öğrencilerde mi sınayacak?

    İşkencecilerden hesap sorun

    Meralarda hayvancılık yapılmayacak mı?

    Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu ilk kez tanıtıldı

    Milli Uzay Programı'ndaki 10 yıllık hedefler açıklandı

    Türkiye'de son 24 saatte 8636 vaka ve 98 ölüm gözlemlendi

    Hapistekinin ailesine laf edilmez

    ‘Fransa İslâm’ı’ projesine tepkiler sürüyor

    Yalan haberler kaldırılacak

    Kongre baskınında yer alanlar Trump'ı sorumlu tutuyor

    AYM Başkanı Arslan'dan 'Anayasa' mesajları

    Atıf Hoca ilim ve dâvâ adamı

    'İşi öyle bir boyuta getirdiler ki muhalefeti de onlar kuracaklar'

    Yaylalar yapılaşmaya mı açılıyor?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Boğaziçi milâdı
    Genel

    Bu ortamda anayasa yapılamaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Feyzullah ERGÜN

    Geniş etkili ilaç: Kırmızı pancar
    Süleyman KÖSMENE

    Evlenmek herkese farz mıdır?
    Ahmet BATTAL

    Kendisiyle savaşan Devleti sürdürene-2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Abdülhamid ve Hareket Ordusu
    Raşit YÜCEL

    Endişeli günler
    Risale-i Nur'dan

    İnsan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir
    Muzaffer KARAHİSAR

    Çanta

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.