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18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kaliteli üretim hedefi

Faruk ÇAKIR
18 Eylül 2019, Çarşamba
Uzun dönem müşterilerini kaybetmek pahasına kısa dönem kârı peşinde koşanlar hem kendilerine hem de Türkiye’ye ciddi zararlar veriyor.

Tabii ki bu hataya düşen sadece ülkemizdeki bazı üreticiler değil. Öyle ülkeler var ki ucuz ama kalitesiz üretim yaparak yıllarca düzeltilemeyecek bir imaj ve itibar kaybına sebep olmuşlardır.

Ülkemiz için krizlerden çıkış yolu da kaliteli üretim yapmak ve bunu müşterilere ulaştırmak olduğu her halde  tartışma konusu olmaz. Bu noktada iyi bir imtihan verdiğimizi söylemek de ne yazık ki kolay değil. Tam tersi olması icap ederken, ekresiyetle ‘kalitesiz ürün’ler ‘kaliteli ürün’leri piyasadan kovmayı başarıyor. 

Elektronik ticaret şirketi Amazon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Boğaziçi Üniversitesi, Türk  KOBİ’lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde bir ‘e-ihracat eğitimi’  başlatmış. Bu vesile ile düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle demiş: 

“Bu hıza ayak uyduramayanlar savrulurken, uyum sağlayabilenler için müthiş fırsatlar var. Bu fırsatlardan  biri de e-ihracat. KOBİ’lerimizin e-ihracat yapma becerilerini geliştirmek için yeni bir iş birliğine başlıyoruz. e-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araç. Eskiden ihracatçı firmaların hedef pazarlarında bir satış ve pazarlama ağı kurmaları ya da ürünlerini satacak bir aracı bulmaları gerekirdi. Artık devir değişti. KOBİ’ler e-ticaret platformları sayesinde yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabiliyorlar. KOBİ, ürününü Amazon üzerinden Avrupalı tüketiciye sunacak.”     

Amazon’u temsilen programa katılan Alex Ootes ise KOBİ’lere e-ticaretle ihracatın kapılarının açılmasın noktasında şu tesbitleri yapmış: “Türk KOBİ’lerini milyonlarca müşterimiz ile buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu iş birliğiyle Türkiye’deki işletmelerin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan KOBİ’lere çok daha yakından temas etme fırsatı bulacağımız için çok mutluyuz. Eğitim serisi ile başlattığımız bu güç birliğiyle KOBİ’lere e-ihracatın kolay yolunu açıyoruz.” (AA, 16 Eylül 2019)

İçeride ya da dışarıda kalıcı olmak isteyen firmaların öncelikle ‘kaliteli üretim’e yoğunlaşması gerekir. Bu noktada ciddi sıkıntılar yaşandı ve yaşanıyor. Geçmişte, kaliteli üretim yapmayan usta ve firmaların ‘papucu dama atılır’mış. Bir ‘Ahilik’ kontrol sistemi olan bu uygulama terk edildiği için ekseriyetle kalitesiz üretim yapan firmalar yaptıkları bu kötülük, yanlarında kâr kalıyor. Neticede sadece kalitesiz mal üreten firma değil, bütün ticaret piyasası zarar görmüş oluyor ve herkes kaybediyor.

Sanayi ve ticaret odaları başta olmak üzere bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve  dernekler de bu meseleye eğilmek durumundadırlar. Firmalardan sadece ‘aidat’ almakla meseleler  halledilmez. Mutlaka kaliteli üretim şartları hazırlanmalı ve KOBİ’ler buna teşvik edilmelidir. Türkiye bu  meseleyi halleder ve ‘önce kalite’yi yakalayabilirse üretilen kaliteli ürünler için müşteri icabında Çin’den de gelir. Yeter ki kaliteli üretim hedefine adım adım yaklaşılabilsin.

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