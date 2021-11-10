"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kutuplaşma nasıl aşılacak?

Faruk ÇAKIR
10 Kasım 2021, Çarşamba
Türkiye’de yaşayan milyonlar ekonomideki sıkıntıları en büyük problem olarak görse de, en az onun kadar ve belki daha da çetin başka problemlerimiz de vardır.

Bunlardan biri de cemiyette meydana gelen ya da getirilen kutuplaşmadır. Kutuplaşma bazı siyasetçilerin işine yarıyor olsa da esasta bu hal herkese zarar veriyor. Sadece farklı partilere mensup olanlar değil, aynı köyde yaşayanlar ve hatta akrabalar arasında su yüzüne çıkan bir kutuplaşma yaşanıyor.

İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV) Başkanı Müslim Sarı, bu konuda şöyle bir tesbit yapmış: “Türkiye’nin en büyük problemi kutuplaşma. Ve bu kutuplaşma ortamında sorunlarımızı rasyonel bir şekilde tartışamıyoruz. İnsanlar hep bir kutbun tarafı olarak meselelere bakıyor. Biz ise bilimsel noktadan bakmak ve tartışmak istiyoruz. Yeter ki konuşabilelim. Tek bir partinin, tek bir siyasal düşüncenin yaklaşımı yerine, herkesin farklı farklı yaklaşımlarla bir araya gelebildiği bir masa kuralım.” 

Sevindirici olan kutuplaşmanın tesirinde kalanların dahi bu durumdan kurtulmak istemesi. İYEV Başkanı Sarı, bu durumu şöyle yorumlamış: “Bugün yaşadığımız ekonomik sorunların tamamı ekonomik mi? Değil. Aslında bir modelin sorunu. Hukuk sistemi, (...) dünyadan kopmanın sorunu. Bunları yurttaşlar, hayat pahalılığı, ekonomik sorun, adaletsizlik olarak yaşıyor, ama hepsinin temelinde barış içinde yaşayan bir toplum oluşturamamak yatıyor. Açık ya da örtülü bir biçimde aslında herkesin toplumsal barışa ihtiyaç duyduğuna ve talep ettiğine inanıyorum.” 

Türkiye’yi idare edenlerin, kutuplaşmayı önleyici adımlar atması zaruret halini almıştır. Bugün itibarıyla idarecilerin farklı düşündüğünü söylemek mümkün. Maalesef, kutuplaşmadan ve gerginlikten istifade etmek isteyenler var. Siyasî partiler arasındaki sert tartışmalar vatandaşa kutuplaşma olarak yansıyor ve bu durum toplumdaki birliği berhava ediyor.

Elbette kutuplaşmadan birinci derecede siyasetçiler sorumludur, ama bu gidişe “Durun!” demeyen STK’lar, sosyal bilimciler ve ilahiyatçıların da sorumluluğu görmezden gelinemez. Allah muhafaza etsin, eğer bu kutuplaşma hali böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda daha ağır bedeller ödemek durumunda kalırız. Bu bakımdan kutuplaşmayı sona erdirecek şekilde kararlı adımların atılması şarttır.

Acaba TV’lerde ve meselâ hutbelerde bu hususlara temas eden konuşmalar, vaazlar ve hutbeler verilmesi icap etmez mi? Sivil Toplum Kuruluşları bu konuyu ciddiyetle ele almalı ve ulaşabildiği her yere kutuplaşmanın zararlarını anlatmalı. Bu çalışmalar bugün başlatılsa belki birkaç yılda belli bir mesafe alınır ve kutuplaşma ihtimali azalır. 

Kutuplaşmayı kırmanın belki de ilk adımı “Birinin hatasıyla başkasını sorumlu tutma” yanlışından dönmekle atılabilir. Çünkü bir kişiye küsen, bundan yola çıkarak onunla dost olanlara da küsüyor ve kutuplaşma bir anda binlerce kişiyi etkilemiş oluyor. “Yüz kapılı bir saray” gibi olan insan, bir hatasından dolayı  toptan ‘kötü’ ilân edilemiyorsa; bir şehir, bir bölge, bir siyasî mensubiyet nasıl toplam olarak ‘kötü’ ilân edilip kutuplaşma ateşine ‘benzin’ dökülebilir ki?

Yaşanan ve var olan kutuplaşmayı sona erdirmek Türkiye’nin ilk gündem maddelerinden biri olmalı. Bunun nasıl yapılacağını konuşmak için bir değil bin toplantı yapılsa yeridir ve yapılmalıdır vesselâm.

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cübbeyle siyaset olmaz

    Şekere kaşla göz arasında % 47,5 zam

    Muhalefet, provokasyon fırsatı vermesin

    36 saat nöbet dâvâsına Yargıtay’dan red

    Myanmar’da 3 milyon kişi yardıma muhtaç

    Filistin Devletini tanıyın

    Gübre zammı destek zammını geçti

    Dört öğrenciden biri dijital bağımlı

    4. sınıf öğrencisi Kemal Arslan Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu

    SpaceX kapsülünün 199 günlük görev uçuşu tamamlandı

    Türkiye'de son 24 saat

    Malatya'da bina çöktü: Enkazdan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı

    Ermenistan askerleri, Azerbaycan araçlarına ateş açtı

    Ben yargılanırken neredeydiniz?

    Kömüre zam üstüne zam ağaçları kestiriyor

    Ukrayna'da 'en yüksek günlük ölüm sayısı' kaydedildi

    Bakan Akar'dan Ermenistan'a çağrı

    Paris Anlaşması, Türkiye'de yürürlüğe giriyor

    Avrupa 3. doza geçiyor

    AFAD: Konya'da 55 bina hasar gördü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine bir doğum sancısı
    Osman ZENGİN

    O, son zamanın mühim bir şahsıydı…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Yeni provokasyon malzemesi...
    Ahmet BATTAL

    Kuvveti farklı iki TBMM ve AYM
    Genel

    Cübbeyle siyaset olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Cehennemden daha yakıcı olan nedir?
    Süleyman KÖSMENE

    Devlet reisi eleştirilmez değil
    Risale-i Nur'dan

    Her bir mevcut üstünde İlâhî bir sikke var
    Abdil YILDIRIM

    Şeytan insanı, insan kendini aldatır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.