Öğrenciye el uzat

En büyük düşmanlardan biri ‘cehalet’ ve onun çaresi de ‘eğitim’ olduğu halde; bu meselede niçin üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapmak için yarışmıyoruz?

İlk okuldan son okula kadar eğitim sistemi bir bütün olarak ele alınmalı ve öğrenci-veli-öğretmen işbirliği ile problemler mutlaka halledilmeli. Bunu yapabildiğimizi kim söyleyebilir? Türkiye’yi idare edenler de eğitim noktasında üzerlerine düşeni yapamadığını itiraf ediyor; ancak mesele itiraf etmekle bitmiyor ki. Eğitim konusunda tahminlerden daha fazla büyük problem var ve bu problemler çözülmek yerine erteleniyor. Bunu bilmek ve görmek için öğretmenleri dinlemekte fayda var.

Üniversite öğrencilerinin ev ihtiyacı da çözüm bekleyen problemler arasında yer alıyor. Elbette çok sayıda ‘yurt’ var. Fakat bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Öğrencilerin bir araya gelerek ev tutması ise ailelere büyük bir fatura çıkması demek. En başta Türkiye’yi idare edenler olmak üzere hepimiz, maddi sıkıntılar sebebiyle okula gidemeyen üniversite öğrencileri sebebiyle sorumlu olduğumuzu bilmeliyiz. Eğitime ve öğrenciye yapılacak yatırımın ‘geleceğe’ yapıldığını bilmek icap eder.

Ev kiraları ile ilgili bir haberde şu bilgiler var: “(Üniversitelerin) yeni eğitim-öğretim yılına başlamasına az bir zaman kala, emlakçılar kiralık ev fiyatlarının yüksek olması nedeniyle öğrencilerin zorlandığını belirtti. Emlakçılar, ev kiralarının 5’e katlandığını ve öğrencilerin artık 4 kişilik evler aradığını ifade etti. (Taşrada, Anadolu’da bile) kiralık ev fiyatlarının 8 bin liradan başladığı belirtilirken, öğrencilerin çadır kuracak duruma geldiği vurgulandı. Emlakçılar, hükümetin bu konuda önlem alması gerektiğini söyledi. (Bir emlakçı) Benim torunum İzmir’de okuyor 1+1 dairenin kirası 16 bin lira. Ev sahibiyle bağıra çağıra en son 13 bin lira yaptırdık kirayı. Bir önceki sene 7 bin liraydı kira fiyatı, 13 bin yaptı şimdi. Bu konuda hükümetin bir önlem alması lazım. (Bazı) Öğrenciler ev tutamadığı için okula gidemediğini, dönüp evine gittiğini biliyorum. Şu anda kiralık ev fiyatları çok sıkıntılı. Haftada belki 1-2 öğrenci arıyor o da tutamıyor evi zaten. O fiyatları tutması mümkün değil. Bunu karı, koca çalışsa dahi ödemesi zor.” (Anka, 29 Eylül 2023)

Esasında kira meselesi büyük bir problem olmasına rağmen eğitimdeki dertlerin en kolay çözülebilecek olanıdır. Para bir şekilde bulunabilir, ama okul kitaplarının ‘muhtevası’ tek başına para ile çözülebilir mi? Eğitimdeki zihniyet, para bulunarak değiştirilebilir mi? Millete memlekete faydalı, güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek sadece para ile mümkün olur mu?

Ne edip edelim, hepimiz eğitime meselesine önem verelim ve öğrencilere yardım eli uzatalım vesselam.